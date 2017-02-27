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Игорь Албин: на тестовых мероприятиях "Крестовского" разбили стекло, и было две протечки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о проблемах при тестовых мероприятий на стадионе "Крестовский".

"Во время тестов разбили одно стекло - наши агрессивные зрители постарались. В двух местах пробили гипсокартон.

Были две протечки - плохо сработали клининговые службы, ее устранили в течение 15 минут. А все остальные недостатки устранили за день, - передает слова Албина "Советский спорт в Санкт-Петербурге".

Напомним, 11 февраля арена приняла шоу мотоциклистов, на мероприятии собралось десять тысяч зрителей. 22 февраля на стадионе состоялся рок-фестиваль, который посетили 30 тысяч человек.
Теги: Крестовский
Сегодня, 13:26
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№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у кого-то в голове одна сплошная протечка!


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Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPARTACHOK
Селихов из Амкара. К нам он перешел

Ему категорически повезло. Ну будет Цаллагов торчать из дырявой крыши smile А рядом дырявый Молли


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: SPARTACHOK СПБ (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Вот они что-то там с крылышками и напокупали - Молли, Селихов. Затыкать будут по самое нехочу в дырявую крышу хвостиком кверху

Селихов из Амкара. К нам он перешел grimacing
Регистрация: 15.12.2008
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Откуда там гипсокартон? Там же всё должно быть из мрамора и золота


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Мда..стекло, гипсокартон..это еще цветочки...ягодки потом будут..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:40) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Отличная работа, Петербург!" - К.Пуйоль stuck_out_tongue_winking_eye
Цитата: dimon_1973
прокладки купите с крылушкими

Вот они что-то там с крылышками и напокупали - Молли, Селихов. Затыкать будут по самое нехочу в дырявую крышу хвостиком кверху


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
снова протечки у них...прокладки купите с крылушкими. может это поможет
Регистрация: 8.02.2011
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