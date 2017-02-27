Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (9)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (9)
Вчера 23:53
Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"
Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"
Вчера 23:32
"Андерлехт" дома обыграл "Генк"
"Андерлехт" дома обыграл "Генк"
Вчера 23:18
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас
Вчера 22:44
"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью
"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью
Вчера 22:42
Луис Энрике провел 100-й матч у руля "Барселоны"
Луис Энрике провел 100-й матч у руля "Барселоны"
Вчера 22:14
Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака" (5)
Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака" (5)
Вчера 21:50
Илья Михалев: руководство "Луч-Энергии" утверждает, что клуб может сняться с первенства ФНЛ
Илья Михалев: руководство "Луч-Энергии" утверждает, что клуб может сняться с первенства ФНЛ
Новые горизонты: в Уфе прошел первый в истории кубок РФПЛ по киберфутболу
Можно сколько угодно рассуждать является ли киберспорт спортом, но проходить мимо успехов в этом направлении невозможно. Только вчера завершился первый кубок РФПЛ по киберфутболу, который состоялся в Уфе с 24 по 26 февраля. Прямо с места событий вещает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
По сравнению с реальным футболом, виртуальный у нас в стране вполне конурентносопобен, есть даже свои чемпионы мира, а к идее организации киберспортивной федерации Россия пришла вообще первой. В конце 2016 года шесть клубов испанской Примеры решили создать чемпионат, у нас пошли дальше (инициатором выступила Уфа, где немаловажна роль Азамата Муратова - руководителя башкирского отделения Федерации компьютерного России). Первой ласточкой стал кубок РФПЛ, где каждую команду представлял один киберспортсмен. Встал вопрос, где же их взять?
Первооткрывателем в этом деле выступила вся та же Уфа, подписавшая контракт летом прошлого года с чемпионом мира 2015 года по игре FIFA Робертом Фахретдиновым. Следующий шаг сделал «Спартак», привлекший в свои ряды Сергея Никифорова, известного под псевдонимом «Кефир». Красно-белые сделали ставки не только на спортивные успехи, но и на медийность, которая позволила привлечь новых болельщиков. Если кто не в курсе, то Сергей является известным блогером, а главная команда даже берет его на сборы. Остальные клубы пошли двумя путями.
Первый — подписание контрактов с киберфутболистами, имена которых известны уже общественности. Именно так сделали в ЦСКА (Андрей Гурьев), «Краснодаре» (Андрей Коннов), «Зените» (Руслан Яминов). Второй путь — проведение клубами отборочных турниров. Им воспользовались «Терек», «Амкар», «Анжи», «Урал» и другие команды. Второй вариант наиболее противоречив, так как не всегда сильнейший победит.
В РФПЛ окончательно определились, что киберспорт является спортом. Вот какова аргументация исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана: "Если это соревновательность, если это азарт, если участвует один, двое, трое, несколько. Конечно спорт, как зажигает это, какая динамика, на мой взгляд, спорт. Пусть пока настольный,но спорт".
О статусе мероприятия говорит тот факт, что одним из комментаторов был Кирилл Набутов, а Геннадий Сергеевич Орлов выступил почетным гостем. Во время матча между «Уфой» и «Зенитом» он восторженно аплодировал Роберту Фахретдинову, который забил один из мячей, перед этим ассистировав на забивавшего пяткой своего игрока. Вот что мэтр спортивной журналистики думает о турнире: "Кажется, проигравших нет. "Уфа" выиграла (спойлер) лигочемпионское место, поэтому все должны быть довольны. У ребят работает голова, то есть, футбол они преподают правильно. Это настоящая пропаганда футбола - тактика, техника, как мне сказал Сергей Богданович, это была его команда мечты, чтобы так техничны были футболисты и тактически грамотны. Киберфутболу в России жить!"
Сначала состоялась жеребьевка, которая поделила киберфутболистов на две группы. Они должны были сыграть по 7 матчей, затем четвертьфинальные (в них попадали 4 лучшие команды из каждой группы), полуфинальные и финальные серии до двух побед. У всех виртуальных игроков был фиксированный рейтинг (85), потому, например, преимущество «Зенита» над «Томью» не могло быть подавляющим.
В группе «А» максимальный результат на групповой стадии показал Антон Кленов, представлявший «Локомотив». Двукратный чемпион страны «Кефир», за которым вечно таскался десяток школьников, занял второе место, на третьих и четвертых позициях расположились игроки «Амкара» и «Оренбурга» соответственно.
А вот в группе «Б», которая по составу была заметно сильнее, все было в разы интереснее. Ее победителем стал Андрей Коннов из «Краснодара», в активе которого 4 победы и 3 ничьи. Как и реальный «Краснодар», виртуальный отметился яркой игрой. Чего только стоит победа над «Зенитом» (4:3) и ничья с ЦСКА (4:4). Второе место с точно таким же количеством очков занял любимец уфимской публики Роберт Фахретдинов, потерпевший два поражения (от «Рубина» и «Краснодара»). Третье место у «ЦСКА», четвертое — у «Зенита». Интересный факт про Антона Жукова из Казани — в 2015 году он был дисквалифицирован за договорную игру.
Четвертьфинал не обошелся без сенсаций: не уступавший до этого Коннов из «Краснодара» был выбит представителем «Оренбурга» Кириллом Ординарцевым в трех матчах. Покинул турнир на этой стадии и «Кефир» - его «Спартак» был бит ЦСКА. Причем счет первого матча 0:4. Другими полуфиналистами стали игроки «Локо» и «Уфы». В полуфинале Роберт на классе обыграл Кирилла, а в другой паре для выявления победителя потребовались все три матча - более успешным оказался киберфутболист из ЦСКА.
В финале он продолжил свою победную поступь, обыграв представителя Уфы, за которого болел весь зал (оба матча закончились со счетом 3:2). Остается надеяться, что Андрей Гурьев в Кибер ЛЧ не займет киберчетвертое место. За последним матчем следили игроки футбольного клуба "Уфа" во главе с Сергеем Семаком, который поделился впечатлениями от увиденного: "Спасибо ребятам за очень интересную игру, держали в напряжении ,наши футболисты получили удовольствие от прекрасного содержания и качества игры, для себя берем на заметку в чем нам надо прибавлять. Можно было бы привлечь некоторых ребят в качестве аналитиков".
Сам победитель так комментирует свой успех: " Все матчи были довольно трудные, я очень сложно прошел группу. Я выиграл дерби, могу это выделить, главный матч со "Спартаком", это больше всего запомнилось. Можно не выиграть турнир, но не выиграть дерби со "Спартаком" было бы непростительно".
Отдельно стоит сказать о зрительском интересе. К завершению первого дня количество просмотров остановилось на отметке около 3 миллионов человек, из них более 700 тысяч в социальной сети « В контакте». А трансляция на «Твиче» вошла в топ-10 трансляций всех игр, проходивших в этот день, что стало для российского киберфутбола и FIFA 17 историческим достижением.
Иван Уральский. Rusfootball.info
По сравнению с реальным футболом, виртуальный у нас в стране вполне конурентносопобен, есть даже свои чемпионы мира, а к идее организации киберспортивной федерации Россия пришла вообще первой. В конце 2016 года шесть клубов испанской Примеры решили создать чемпионат, у нас пошли дальше (инициатором выступила Уфа, где немаловажна роль Азамата Муратова - руководителя башкирского отделения Федерации компьютерного России). Первой ласточкой стал кубок РФПЛ, где каждую команду представлял один киберспортсмен. Встал вопрос, где же их взять?
Первооткрывателем в этом деле выступила вся та же Уфа, подписавшая контракт летом прошлого года с чемпионом мира 2015 года по игре FIFA Робертом Фахретдиновым. Следующий шаг сделал «Спартак», привлекший в свои ряды Сергея Никифорова, известного под псевдонимом «Кефир». Красно-белые сделали ставки не только на спортивные успехи, но и на медийность, которая позволила привлечь новых болельщиков. Если кто не в курсе, то Сергей является известным блогером, а главная команда даже берет его на сборы. Остальные клубы пошли двумя путями.
Первый — подписание контрактов с киберфутболистами, имена которых известны уже общественности. Именно так сделали в ЦСКА (Андрей Гурьев), «Краснодаре» (Андрей Коннов), «Зените» (Руслан Яминов). Второй путь — проведение клубами отборочных турниров. Им воспользовались «Терек», «Амкар», «Анжи», «Урал» и другие команды. Второй вариант наиболее противоречив, так как не всегда сильнейший победит.
В РФПЛ окончательно определились, что киберспорт является спортом. Вот какова аргументация исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана: "Если это соревновательность, если это азарт, если участвует один, двое, трое, несколько. Конечно спорт, как зажигает это, какая динамика, на мой взгляд, спорт. Пусть пока настольный,но спорт".
О статусе мероприятия говорит тот факт, что одним из комментаторов был Кирилл Набутов, а Геннадий Сергеевич Орлов выступил почетным гостем. Во время матча между «Уфой» и «Зенитом» он восторженно аплодировал Роберту Фахретдинову, который забил один из мячей, перед этим ассистировав на забивавшего пяткой своего игрока. Вот что мэтр спортивной журналистики думает о турнире: "Кажется, проигравших нет. "Уфа" выиграла (спойлер) лигочемпионское место, поэтому все должны быть довольны. У ребят работает голова, то есть, футбол они преподают правильно. Это настоящая пропаганда футбола - тактика, техника, как мне сказал Сергей Богданович, это была его команда мечты, чтобы так техничны были футболисты и тактически грамотны. Киберфутболу в России жить!"
Сначала состоялась жеребьевка, которая поделила киберфутболистов на две группы. Они должны были сыграть по 7 матчей, затем четвертьфинальные (в них попадали 4 лучшие команды из каждой группы), полуфинальные и финальные серии до двух побед. У всех виртуальных игроков был фиксированный рейтинг (85), потому, например, преимущество «Зенита» над «Томью» не могло быть подавляющим.
В группе «А» максимальный результат на групповой стадии показал Антон Кленов, представлявший «Локомотив». Двукратный чемпион страны «Кефир», за которым вечно таскался десяток школьников, занял второе место, на третьих и четвертых позициях расположились игроки «Амкара» и «Оренбурга» соответственно.
А вот в группе «Б», которая по составу была заметно сильнее, все было в разы интереснее. Ее победителем стал Андрей Коннов из «Краснодара», в активе которого 4 победы и 3 ничьи. Как и реальный «Краснодар», виртуальный отметился яркой игрой. Чего только стоит победа над «Зенитом» (4:3) и ничья с ЦСКА (4:4). Второе место с точно таким же количеством очков занял любимец уфимской публики Роберт Фахретдинов, потерпевший два поражения (от «Рубина» и «Краснодара»). Третье место у «ЦСКА», четвертое — у «Зенита». Интересный факт про Антона Жукова из Казани — в 2015 году он был дисквалифицирован за договорную игру.
Четвертьфинал не обошелся без сенсаций: не уступавший до этого Коннов из «Краснодара» был выбит представителем «Оренбурга» Кириллом Ординарцевым в трех матчах. Покинул турнир на этой стадии и «Кефир» - его «Спартак» был бит ЦСКА. Причем счет первого матча 0:4. Другими полуфиналистами стали игроки «Локо» и «Уфы». В полуфинале Роберт на классе обыграл Кирилла, а в другой паре для выявления победителя потребовались все три матча - более успешным оказался киберфутболист из ЦСКА.
В финале он продолжил свою победную поступь, обыграв представителя Уфы, за которого болел весь зал (оба матча закончились со счетом 3:2). Остается надеяться, что Андрей Гурьев в Кибер ЛЧ не займет киберчетвертое место. За последним матчем следили игроки футбольного клуба "Уфа" во главе с Сергеем Семаком, который поделился впечатлениями от увиденного: "Спасибо ребятам за очень интересную игру, держали в напряжении ,наши футболисты получили удовольствие от прекрасного содержания и качества игры, для себя берем на заметку в чем нам надо прибавлять. Можно было бы привлечь некоторых ребят в качестве аналитиков".
Сам победитель так комментирует свой успех: " Все матчи были довольно трудные, я очень сложно прошел группу. Я выиграл дерби, могу это выделить, главный матч со "Спартаком", это больше всего запомнилось. Можно не выиграть турнир, но не выиграть дерби со "Спартаком" было бы непростительно".
Отдельно стоит сказать о зрительском интересе. К завершению первого дня количество просмотров остановилось на отметке около 3 миллионов человек, из них более 700 тысяч в социальной сети « В контакте». А трансляция на «Твиче» вошла в топ-10 трансляций всех игр, проходивших в этот день, что стало для российского киберфутбола и FIFA 17 историческим достижением.
Иван Уральский. Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.