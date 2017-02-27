УЕФА рассмотрит поведение фанатов "Ростова" в Праге

В УЕФА открыли дело в отношении "Ростова" по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской "Спартой". Болельщики ростовчан использовали пиротехнику.Дело в отношении "Ростова" будет рассмотрено дисциплинарным органом УЕФА 23 марта.