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УЕФА рассмотрит поведение фанатов "Ростова" в Праге

В УЕФА открыли дело в отношении "Ростова" по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской "Спартой". Болельщики ростовчан использовали пиротехнику.

Дело в отношении "Ростова" будет рассмотрено дисциплинарным органом УЕФА 23 марта.

УЕФА
Теги: Ростов
Сегодня, 13:43
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