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Аркадий Дворкович: бюджет "Локомотива" увеличиваться и уменьшаться не будет

Бюджет "Локомотива" стабильный, заявил председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Бюджет футбольного клуба "Локомотив" стабильный. Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные", - цитирует Дворкович "Р-Спорт".
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:47
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