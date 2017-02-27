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Футболисты "Урала" со сборов на Кипре отправятся сразу в Краснодар

Футболисты "Урала" покидают Кипр, где тренировались на протяжении полутора месяцев, передает Znak.com со ссылкой на пресс-службу клуба.

Изначально "Урал" вечером 26 февраля должен был прилететь в Екатеринбург и продолжить подготовку к матчу 1/4 финала Кубка России на своей базе. Однако в связи с переносом встречи из Екатеринбурга поменялись и планы: подопечные Александра Тарханова сразу прилетят в Краснодар, где через два дня - 28 февраля - сыграют с одноименным футбольным клубом. Сегодня и завтра вечером в Краснодаре команда проведет предматчевые тренировки.

Напомним, что матч, который должен был состояться в Екатеринбурге, был перенесен в Краснодар из-за неготовности поля "СКБ-банк-арены".
Теги: Урал
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