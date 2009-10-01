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"Зенит" приступил к подготовке к матчу с ЦСКА (фото)

27 февраля "Зенит" провел утреннее занятие в "Газпром"-тренировочном центре, передает официальный сайт клуба.

В течение недели команда Мирчи Луческу будет тренироваться в ежедневном режиме и 3 марта отправится в Москву.

Матч с ЦСКА пройдет в субботу, 4 марта, и начнется в 16:30 мск.

Теги: Зенит
Сегодня, 13:57
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
1-1 и все рады и всем хорошо!

п.с будет как обычно в последние годы ..унылая неинтересная для зрителей игра!

Вроде спартак не играет, чтоб было уныло, и был такой приемлемый для вас счет


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:01) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
1-1 и все рады и всем хорошо!

п.с будет как обычно в последние годы ..унылая неинтересная для зрителей игра!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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