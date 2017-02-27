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ЦСКА завтра начнет подготовку к матчу с "Зенитом"

26 февраля команда ЦСКА, проводившая сборы в испанском Кампоаморе, вернулась в Москву.

В понедельник у красно-синих выходной. 28 февраля команда пройдёт медосмотр и соберётся на базе в Ватутинках, где возобновит тренировочный процесс и продолжит подготовку к матчу с "Зенитом", информирует пресс-служба клуба.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:56
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ждем и верим в ЗЕНИТ!! bowtie
Регистрация: 14.12.2016
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