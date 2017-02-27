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Вагит Алекперов: "Спартак" всегда чемпион

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов оценил шансы "Спартака" на победу в чемпионате России.

"За "Спартаком" слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как "Спартак" играет. Думаю, шансы на победу хорошие.

А на победу в чемпионате? "Спартак" всегда чемпион", – цитирует Алекперова ТАСС.

Напомним, матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" состоится 5 марта.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:59
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(6)
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зомбированный душком...или обманывают его


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:09) #
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АХАХ! Пока чемпион ЦСКА!
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:54) #
  • -3
  •  (7)
online

Для большинства болельщиков в России так и есть! smirk
В общую группу вернулись Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, которые позавчера работали по индивидуальному плану. Все трое сегодня тренировались без ограничений. Таким образом, на данный момент по индивидуальной программе трудится только Джано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.
Мешки тягал что-ли.. Мимоза какая, когда ты уже "вылечишься", молодой ведь такой вроде..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: М.Нагульнов
Вот , что значит , человек дружит с головой ! Всегда при деньгах и в позитиве !

Прямо по этой логике следует , что не слишком любимый всеми Мюллер тоже дружит с головой .Но он отнюдь НЕ спартаковец )))

Я сомневаюсь, что тому же Алекперову, разрешили бы 300 миллионов долларов , пи.дить из бюджета страны и распределять по карманом "кому - хочу" . Ладно это были люди типа космонавтов и учёных, прославляющих нашу страну, а эти футболисты - любители , кроме позора, ничего стране не приносят. Я вот после всего этого , потерял веру в человечество...
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:24) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Спартак" всегда чемпион" laughing ЛУКОЙЛОВСКИМ БЕНЗИНЧИКОМ НАДЫШАЛСЯ
Регистрация: 21.07.2011
№3 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 15:20) #
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  •  (5)

Вот , что значит , человек дружит с головой ! Всегда при деньгах и в позитиве !

Прямо по этой логике следует , что не слишком любимый всеми Мюллер тоже дружит с головой .Но он отнюдь НЕ спартаковец )))
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: термекс (Сегодня, 15:14) #
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blush вот это и есть большая личность!!
а.здесь на сайте сидят пля шавки ,нище брод,живут кое как.., а сутра по раньше у Комп.Спартак" лучше,нет "Зенит laughing laughing
Регистрация: 21.02.2016
№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:13) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот , что значит , человек дружит с головой ! Всегда при деньгах и в позитиве ! Сразу видать - наш Спартаковец ! ...
Регистрация: 10.01.2014
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