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Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
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Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Вагит Алекперов: "Спартак" всегда чемпион
Президент "Лукойла" Вагит Алекперов оценил шансы "Спартака" на победу в чемпионате России.
"За "Спартаком" слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как "Спартак" играет. Думаю, шансы на победу хорошие.
А на победу в чемпионате? "Спартак" всегда чемпион", – цитирует Алекперова ТАСС.
Напомним, матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" состоится 5 марта.
"За "Спартаком" слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как "Спартак" играет. Думаю, шансы на победу хорошие.
А на победу в чемпионате? "Спартак" всегда чемпион", – цитирует Алекперова ТАСС.
Напомним, матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" состоится 5 марта.
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