Хавьер Грасия: я не сторонник того, чтобы определять "железный" основной состав

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции перед возобновлением сезона ответил на вопросы журналистов о прошедших тренировочных сборах и состоянии команды.— Я очень доволен тем, как сложились сборы, как прошла подготовка ко второй части сезона. У нас была задача набрать определённый объём тренировочной работы и игровой объём через товарищеские матчи, которых у нас было много. В этих встречах команда проявила себя хорошо, все футболисты сыграли на должном уровне. Считаю, что мы набрали хорошую форму.Безусловно, были и неприятные моменты – в последнем товарищеском матче получил травму Рубен Рочина, это очень обидное повреждение, степень тяжести мы пока озвучить не можем. Были также контактные повреждения у Максим Лестьенна и Алекса Сонга, но кроме этих случаев травм больше нет. В целом задачу мы выполнили.— Мы с вами давно не виделись, но я думаю, вы помните, что я не очень люблю называть состав заранее. У нас есть варианты того, кто может сыграть на этой позиции. Могу только сказать, что все ребята достойно поработали, и мы действительно начинаем вторую половину сезона в хорошей форме.Максимальное количество матчей, которое мы можем провести на этом отрезке – 16, я рассчитываю именно на эту цифру. В целом главная задача на данном этапе в том, чтобы команда показывала хорошую игру и добивалась хороших результатов.— В составе действительно были произведены изменения – некоторые игроки ушли из команды. Сейчас наша задача в том, чтобы все оставшиеся футболисты приносили команде максимальную пользу.— Если я сейчас всё раскрою, то это уже не будет секретом. На самом деле на сегодняшний день настолько развиты информационные технологии, что вся информация вполне доступна на различных сайтах. Тот матч записывался, его транслировало норвежское телевидение, и найти какие-то данные о нём совсем несложно – при желании команда соперника может всё достать. Если у вас есть вопросы по тому составу, спрашивайте, я с удовольствием на них отвечу.— Причина в том, что в предпоследнем матче наш футболист получил повреждение, и мы посчитали, что увеличится ненужный риск получения новых травм другими футболистами. Потому что кому-то пришлось бы выходить на поле два дня подряд.Вместо матча мы провели тренировку, на которой постарались распределить нагрузку между теми, кто играл, и теми, кто остался в запасе. В принципе, не страшно, что мы отменили последний матч, у нас их и так было много на этих сборах.— Мы специально приехали в Казань пораньше, 24 числа, чтобы адаптироваться к полю и погоде. Никаких проблем возникнуть не должно.— Определился. Но я сторонник того, чтобы на тренировках и сборах не определять «железный» основной состав. Каждый должен уметь взаимодействовать с каждым, потому что в любом случае настанет такой момент, когда придётся играть друг с другом на поле, а это не должно стать неожиданностью.Когда я говорю, что в моей команде нет основных и запасных, я так искренне думаю, и футболисты должны это понимать. А на матч я выбираю состав из тех, кто находится в наилучшем состоянии. Изначально все футболисты для меня являются основными.