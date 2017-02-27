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Хавьер Грасия: я не сторонник того, чтобы определять "железный" основной состав
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции перед возобновлением сезона ответил на вопросы журналистов о прошедших тренировочных сборах и состоянии команды.
— Хавьер, как прошли сборы, готова ли команда к матчу с «Сибирью»?
— Я очень доволен тем, как сложились сборы, как прошла подготовка ко второй части сезона. У нас была задача набрать определённый объём тренировочной работы и игровой объём через товарищеские матчи, которых у нас было много. В этих встречах команда проявила себя хорошо, все футболисты сыграли на должном уровне. Считаю, что мы набрали хорошую форму.
Безусловно, были и неприятные моменты – в последнем товарищеском матче получил травму Рубен Рочина, это очень обидное повреждение, степень тяжести мы пока озвучить не можем. Были также контактные повреждения у Максим Лестьенна и Алекса Сонга, но кроме этих случаев травм больше нет. В целом задачу мы выполнили.
— Кого вы видите на месте Рубена Рочины?
— Мы с вами давно не виделись, но я думаю, вы помните, что я не очень люблю называть состав заранее. У нас есть варианты того, кто может сыграть на этой позиции. Могу только сказать, что все ребята достойно поработали, и мы действительно начинаем вторую половину сезона в хорошей форме.
Максимальное количество матчей, которое мы можем провести на этом отрезке – 16, я рассчитываю именно на эту цифру. В целом главная задача на данном этапе в том, чтобы команда показывала хорошую игру и добивалась хороших результатов.
— Насколько вы довольны тем, как прошла зимняя трансферная кампания? Достаточно ли нынешней обоймы игроков для этих 16 матчей: 13 в чемпионате России и трёх в Кубке?
— В составе действительно были произведены изменения – некоторые игроки ушли из команды. Сейчас наша задача в том, чтобы все оставшиеся футболисты приносили команде максимальную пользу.
— Почему вы не стали раскрывать состав в последнем товарищеском матче зимних сборов?
— Если я сейчас всё раскрою, то это уже не будет секретом. На самом деле на сегодняшний день настолько развиты информационные технологии, что вся информация вполне доступна на различных сайтах. Тот матч записывался, его транслировало норвежское телевидение, и найти какие-то данные о нём совсем несложно – при желании команда соперника может всё достать. Если у вас есть вопросы по тому составу, спрашивайте, я с удовольствием на них отвечу.
— Почему был отменен последний матч сборов?
— Причина в том, что в предпоследнем матче наш футболист получил повреждение, и мы посчитали, что увеличится ненужный риск получения новых травм другими футболистами. Потому что кому-то пришлось бы выходить на поле два дня подряд.
Вместо матча мы провели тренировку, на которой постарались распределить нагрузку между теми, кто играл, и теми, кто остался в запасе. В принципе, не страшно, что мы отменили последний матч, у нас их и так было много на этих сборах.
— Товарищеские матчи проводились на тёплых испанских полях. Не будет ли у команды проблем с адаптацией в матче с «Сибирью»?
— Мы специально приехали в Казань пораньше, 24 числа, чтобы адаптироваться к полю и погоде. Никаких проблем возникнуть не должно.
— Во всех товарищеских матчах вы использовали разные сочетания игроков. Вы определились с основным составом?
— Определился. Но я сторонник того, чтобы на тренировках и сборах не определять «железный» основной состав. Каждый должен уметь взаимодействовать с каждым, потому что в любом случае настанет такой момент, когда придётся играть друг с другом на поле, а это не должно стать неожиданностью.
Когда я говорю, что в моей команде нет основных и запасных, я так искренне думаю, и футболисты должны это понимать. А на матч я выбираю состав из тех, кто находится в наилучшем состоянии. Изначально все футболисты для меня являются основными.
ФК "Рубин"
— Хавьер, как прошли сборы, готова ли команда к матчу с «Сибирью»?
— Я очень доволен тем, как сложились сборы, как прошла подготовка ко второй части сезона. У нас была задача набрать определённый объём тренировочной работы и игровой объём через товарищеские матчи, которых у нас было много. В этих встречах команда проявила себя хорошо, все футболисты сыграли на должном уровне. Считаю, что мы набрали хорошую форму.
Безусловно, были и неприятные моменты – в последнем товарищеском матче получил травму Рубен Рочина, это очень обидное повреждение, степень тяжести мы пока озвучить не можем. Были также контактные повреждения у Максим Лестьенна и Алекса Сонга, но кроме этих случаев травм больше нет. В целом задачу мы выполнили.
— Кого вы видите на месте Рубена Рочины?
— Мы с вами давно не виделись, но я думаю, вы помните, что я не очень люблю называть состав заранее. У нас есть варианты того, кто может сыграть на этой позиции. Могу только сказать, что все ребята достойно поработали, и мы действительно начинаем вторую половину сезона в хорошей форме.
Максимальное количество матчей, которое мы можем провести на этом отрезке – 16, я рассчитываю именно на эту цифру. В целом главная задача на данном этапе в том, чтобы команда показывала хорошую игру и добивалась хороших результатов.
— Насколько вы довольны тем, как прошла зимняя трансферная кампания? Достаточно ли нынешней обоймы игроков для этих 16 матчей: 13 в чемпионате России и трёх в Кубке?
— В составе действительно были произведены изменения – некоторые игроки ушли из команды. Сейчас наша задача в том, чтобы все оставшиеся футболисты приносили команде максимальную пользу.
— Почему вы не стали раскрывать состав в последнем товарищеском матче зимних сборов?
— Если я сейчас всё раскрою, то это уже не будет секретом. На самом деле на сегодняшний день настолько развиты информационные технологии, что вся информация вполне доступна на различных сайтах. Тот матч записывался, его транслировало норвежское телевидение, и найти какие-то данные о нём совсем несложно – при желании команда соперника может всё достать. Если у вас есть вопросы по тому составу, спрашивайте, я с удовольствием на них отвечу.
— Почему был отменен последний матч сборов?
— Причина в том, что в предпоследнем матче наш футболист получил повреждение, и мы посчитали, что увеличится ненужный риск получения новых травм другими футболистами. Потому что кому-то пришлось бы выходить на поле два дня подряд.
Вместо матча мы провели тренировку, на которой постарались распределить нагрузку между теми, кто играл, и теми, кто остался в запасе. В принципе, не страшно, что мы отменили последний матч, у нас их и так было много на этих сборах.
— Товарищеские матчи проводились на тёплых испанских полях. Не будет ли у команды проблем с адаптацией в матче с «Сибирью»?
— Мы специально приехали в Казань пораньше, 24 числа, чтобы адаптироваться к полю и погоде. Никаких проблем возникнуть не должно.
— Во всех товарищеских матчах вы использовали разные сочетания игроков. Вы определились с основным составом?
— Определился. Но я сторонник того, чтобы на тренировках и сборах не определять «железный» основной состав. Каждый должен уметь взаимодействовать с каждым, потому что в любом случае настанет такой момент, когда придётся играть друг с другом на поле, а это не должно стать неожиданностью.
Когда я говорю, что в моей команде нет основных и запасных, я так искренне думаю, и футболисты должны это понимать. А на матч я выбираю состав из тех, кто находится в наилучшем состоянии. Изначально все футболисты для меня являются основными.
ФК "Рубин"
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