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Колин Смит: для меня удовольствие – стоять на "Крестовском" без строительной каски

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился впечатлениями от визита инспекционной комиссии на стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

"Рад снова быть в Петербурге. Это наш последний визит перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы завершены.

Для меня удовольствие – стоять здесь без строительной каски. Теперь мы можем говорить о футболе, о поле, а не о процессе строительства. В целом мы удовлетворены проделанной работой, хотя есть еще моменты, которые следует доделать. Город нас заверил, что все будет готово к июню.

Была проведена большая работа, найдено технологическое решение. Имеется план работ на две недели. За этот срок все должно быть решено. Мы уверены, что проблема с вибрацией поля будет решена.

Поле "просыпается" после зимнего режима, работники "Зенита" им занимаются. Существует план подготовки поля – будет подогрев и другие системы, чтобы оно было готово к июню", – цитирует Смита ТАСС.
Теги: Крестовский
Сегодня, 15:24
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