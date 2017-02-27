Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Болельщики "Урала" выразили недовольство переносом домашнего матча "Урала" в Краснодар
Болельщики "Урала" выразили несогласие с переносом матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром" из Екатеринбурга в Краснодар, сообщается на сайте Союза болельщиков "Урала".
"После анализа всех данных, имеющихся в нашем распоряжении, "Союз болельщиков Урала" выражает свое несогласие с действиями руководства ФК "Урал". Согласно Регламента проведения соревнования за Кубок России по футболу сезона 2016/17, запасным стадионом для матчей ФК "Урал" является стадион "Геолог" в г.Тюмень.
В том случае, когда запасной стадион не готов к приему матча, должно быть выбрано нейтральное поле. Отправка письма от ФК "Урал" в адрес РФС с просьбой о переносе места проведения матча, позволила обойти эти требования. Мы не знаем какие факторы учитывались при принятии этого решения.
Ясно только то, что не было учтено желание болельщиков "Урала" присутствовать на матче любимой команды. Как минимум, говоря о получении компенсации от ФК "Краснодар", можно было предложить своим болельщикам посетить матч за счет данной компенсации. А так же, своим решением ФК "Урал" сам отдал команде соперника преимущество "своего поля".
Такие действия наносят репутационный ущерб, порождают недоверие к решениям руководства Клуба со стороны болельщиков. С целью исключить возникновение негативных последствий после принятия сложных решений, предлагаем Иванову Григорию Викторовичу создать Совет болельщиков при Президенте ФК "Урал" по примеру Президента РФС", - говорится в сообщении.
"После анализа всех данных, имеющихся в нашем распоряжении, "Союз болельщиков Урала" выражает свое несогласие с действиями руководства ФК "Урал". Согласно Регламента проведения соревнования за Кубок России по футболу сезона 2016/17, запасным стадионом для матчей ФК "Урал" является стадион "Геолог" в г.Тюмень.
В том случае, когда запасной стадион не готов к приему матча, должно быть выбрано нейтральное поле. Отправка письма от ФК "Урал" в адрес РФС с просьбой о переносе места проведения матча, позволила обойти эти требования. Мы не знаем какие факторы учитывались при принятии этого решения.
Ясно только то, что не было учтено желание болельщиков "Урала" присутствовать на матче любимой команды. Как минимум, говоря о получении компенсации от ФК "Краснодар", можно было предложить своим болельщикам посетить матч за счет данной компенсации. А так же, своим решением ФК "Урал" сам отдал команде соперника преимущество "своего поля".
Такие действия наносят репутационный ущерб, порождают недоверие к решениям руководства Клуба со стороны болельщиков. С целью исключить возникновение негативных последствий после принятия сложных решений, предлагаем Иванову Григорию Викторовичу создать Совет болельщиков при Президенте ФК "Урал" по примеру Президента РФС", - говорится в сообщении.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.