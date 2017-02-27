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Болельщики "Урала" выразили недовольство переносом домашнего матча "Урала" в Краснодар

Болельщики "Урала" выразили несогласие с переносом матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром" из Екатеринбурга в Краснодар, сообщается на сайте Союза болельщиков "Урала".

"После анализа всех данных, имеющихся в нашем распоряжении, "Союз болельщиков Урала" выражает свое несогласие с действиями руководства ФК "Урал". Согласно Регламента проведения соревнования за Кубок России по футболу сезона 2016/17, запасным стадионом для матчей ФК "Урал" является стадион "Геолог" в г.Тюмень.

В том случае, когда запасной стадион не готов к приему матча, должно быть выбрано нейтральное поле. Отправка письма от ФК "Урал" в адрес РФС с просьбой о переносе места проведения матча, позволила обойти эти требования. Мы не знаем какие факторы учитывались при принятии этого решения.

Ясно только то, что не было учтено желание болельщиков "Урала" присутствовать на матче любимой команды. Как минимум, говоря о получении компенсации от ФК "Краснодар", можно было предложить своим болельщикам посетить матч за счет данной компенсации. А так же, своим решением ФК "Урал" сам отдал команде соперника преимущество "своего поля".

Такие действия наносят репутационный ущерб, порождают недоверие к решениям руководства Клуба со стороны болельщиков. С целью исключить возникновение негативных последствий после принятия сложных решений, предлагаем Иванову Григорию Викторовичу создать Совет болельщиков при Президенте ФК "Урал" по примеру Президента РФС", - говорится в сообщении.
Теги: Урал
Сегодня, 15:37
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№2 Написал: vlees (Сегодня, 15:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да понятно что Галицкий закинул президенту Урала тот и согласился перенести игру,он и сам сказал что получим компенсацию).У краснодара после урала игра с нами и потом еще игра на выезде с Сельтой,так что тут все понятно.
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:51) #
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Да странное решение ... ничего бы с бычками не случилось смотались бы на Урал сыграли в морозец )
Регистрация: 9.09.2016
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