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Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров вернулись в общую группу "Спартака"

Сегодня утром спартаковцы отправились на тренировочное поле футбольного центра Марбельи.

Десять полевых игроков и голкипер Артём Ребров, которые вчера участвовали в контрольном матче против норвежского "Сарпсборга" и провели на поле 90 минут, ограничились растяжкой и легкими пробежками, а через полчаса отправились кто на отдых, кто в тренажерный зал.

Что касается остальных футболистов, то их ожидала полноценная тренировка, длившаяся чуть меньше полутора часов. На этот раз основное внимание тренерских штаб уделил тактике. Кроме того, ребята выполнили несколько упражнений на технику и поиграли в футбол на ограниченном участке поля.

В общую группу вернулись Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, которые позавчера работали по индивидуальному плану. Все трое сегодня тренировались без ограничений. Таким образом, на данный момент по индивидуальной программе трудится только Джано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.

Уже завтра вечером красно-белые проведут второй, заключительный контрольный матч на сборе в Марбелье. Соперником команды станет еще один норвежский клуб, "Согндаль".

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 15:59
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(1)
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:47) #
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online

Цитата: SHIGA
если до лета так и будет дурака валять

Ну скажем хрустальный он немного. Но, может сделать игру. Из 13 туров он обязательно в одном должен феернуть.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жано как всегда..перегружается..

если до лета так и будет дурака валять..то Каррера распрощается с ним! ему бойцы нужны на поле а не мальчик который постоянно из года в год..одну игру сыграет и три пропускает в лазарете!(


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Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:05) #
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online

Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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