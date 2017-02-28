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Аперитив весенней части. Превью 1/4 финала кубка России
По традиции последних лет после зимнего перерыва первыми проходят не матчи Премьер-Лиги, а встречи кубка России. О каждом из предстоящих четвертьфиналов - в превью Rusfootball.info.
Еврокубки возвращаются после паузы раньше внутрироссийских соревнований, но только с возобновлением наших родных турниров можно ощутить всю прелесть отечественного футбола. Ну, разве вы не скучали по неготовым полям, по переносам матчей в другие города, по другим "традиционным" особенностям? Уверен, скучали. И сразу же первая игра четвертьфинала кубка России напоминает нам о позабытых чувствах. Так как "Урал" на более ранних стадиях сыграл обе встречи на выезде, сейчас он должен был играть дома, но реальность оказалась сильнее регламентных норм.
По заявлению на официальном сайте клуба, из-за длительных морозов подготовить поле к 28 февраля было невозможно. В этой связи, конечно, тут же пришла в голову мысль - а почему "шмелям" нельзя использовать свой манеж? Григорий Иванов, президент "Урала", дал моментальный ответ: "Манеж не вмещает 10 тысяч человек, относится ко второй категории. Регламент не позволяет там принимать команды РФПЛ". Странно тогда, как в этом же спортивном сооружении проходили матчи Премьер-Лиги несколько лет назад. В итоге совместным решением клубов и РФС предстоящая встреча была перенесена в Краснодар.
Команду Шалимова мы уже успели дважды увидеть после зимней паузы. В достаточно уверенном стиле она переиграла в Лиге Европы "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала. "Краснодар" предстал в хорошей физической готовности, желании играть и радовать болельщиков красивой игрой. Хорошее впечатление произвели в том числе и новички. Допускаю, что с учетом совсем скорой встречи со "Спартаком" и последующих матчей в Лиге Европы Шалимов выставит сегодня вечером не самый основной состав, но в то же время, смотря на сетку кубка, такое решение не кажется очевидным, ведь "Краснодар" один из фаворитов нынешнего розыгрыша.
"Урал" увидеть было намного сложнее - только по нарезкам из контрольных матчей. В начале сборов "шмели" играли с румынами и поляками, а затем приняли участие в кубке ФНЛ, в котором победили только "Зенит-2", но заняли шестое место. Стоит отметить, что клуб из Екатеринбурга провел хорошую трансферную кампанию. Вместо ушедшего Фонтанелло был приобретен Балажиц, в центр поля в качестве усиления был взят Бикфалви, а помочь команде забитыми голами был призван вернувшийся из Таиланда Манучарян. Помимо этого, был подписан контракт с интересным фланговым нападающим из Болгарии Николаем Димитровым.
Во встречах "Урала" и "Краснодара" дополнительную интригу добавляет фигура Федора Смолова, который расцвел в одном клубе и продолжает стремиться к звездам в другом. Григорий Иванов не упустил возможности отметить, что Федор является топовым футболистом и должен попробовать свои силы в западно-европейских чемпионатах. Но пока Смолов остается в России, и мы продолжим наслаждаться его игрой здесь, в том числе в матче против своей бывшей команды.
28 февраля, 19:30, стадион "Краснодар",!#50#
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев - Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу - Павлюченко
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Рамирес, Налдо, Калешин – Газинский, Вандерсон, Подберезкин, Каборе, Классон – Смолов
Статистика личных встреч: 11 +3 =4 -4 12:19
Котировки: 6.07 - 3.61 - 1.52
Трансферы "Урала" - ПРИШЛИ - Ломакин, Манучарян, Ильин, Бикфалви, Балажиц, Глушков, Димитров, Табидзе, Князев
Трансферы "Урала" - УШЛИ - Жуков, Нуров, Фонтанелло
Трансферы "Краснодара" - ПРИШЛИ - Классон, Рамирес, Шишкин, Комличенко, Жигулев
Трансферы "Краснодара" - УШЛИ - Ахмедов, Куасси, Енджейчик, Ари
Трансляция матча:
В следующем матче стадии 1/4 финала кубка России тоже имели место переносы, но они были иного плана. Сначала "Рубин" уведомил, что игра с "Сибирью" состоится не на "Казань-Арене", а на стадионе "Центральный". Затем казанский клуб сообщил, что начало встречи перенесено с 17:00 на 15:00. Само собой, о причинах подобных решений никто не распространялся. В этой связи вновь в голову лезет вопрос - а для кого у нас в стране футбол? Ладно сыграют не на новой арене, а на старой, но для кого команды выйдут на поле в три часа в будний день? Думаю, все прекрасно понимают, что подавляющее большинство платежеспособного населения Казани в это время будет на работе.
Впрочем, российский футбол очень редко бывает историей о бизнесе и умении зарабатывать. Что же, будем отталкиваться от того, что есть. Прямая трансляция на канале "Наш Футбол" поможет всем работягам, трудягам, студентам и нежелающим мерзнуть понаблюдать за данным матчем. Конечно, "Рубин" в нем очевидный фаворит. Команда Хави Грасии плодотворно провела сборы, наигрывая нужные связки и схемы, и проиграла из всех контрольных игр только "Осиеку". Сам главный тренер при этом отмечал, что его радует, что его подопечные прибавляют в игре в обороне.
После невероятной активности на трансферном рынке прошлым летом зимой "Рубин" обошелся без громких приобретений. В это же время "казанцы" расстались с целым рядом игроков основной обоймы (полный список можно посмотреть чуть ниже по тексту). Не секрет, что у "Рубина" было слишком много футболистов в заявке, а потому кажется логичным, что за время паузы часть из них покинули клуб. Если говорить об оставшихся, то необходимо отметить, что не сможет сыграть против "Сибири" Рочина - у Рубена травма задней поверхности бедра и несколько недель вынужденного отдыха от футбола.
Что касается соперника "Рубина", то представитель ФНЛ проводил сборы в Турции, но не участвовал в одноименном кубке данной лиги. "Сибирь" предпочла готовиться в обычном режиме, играя обычные контрольные матчи. Их результаты были разными, начиная от поражения в игре с карагандинским "Шахтером" и заканчивая победой против датского "Хельсингора". В первом дивизионе дела с трансферами обстоят не очень живо по сравнению с Премьер-Лигой, а потому не стоит удивляться, что "сибиряки" не сделали ни одного приобретения, усилившись лишь игроками дубля.
Интересно, что в этом розыгрыше кубка "Рубин" играет исключительно против представителей ФНЛ. До этого "казанцы" с одинаковым счетом 1:0 выбивали из турнира две дальневосточные команды - "Читу" и "СКА-Хабаровск". Сейчас соперник "Рубина" представляет уже сибирский регион. Сможет ли команда Хави Грасии обыграть и его, продвинувшись тем самым еще больше на запад? Узнаем в среду после обеда.
1 марта, 15:00, стадион "Центральный", Казань
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Кузьмин, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Лестьенн - Жонатас
"Сибирь": Цыган - Гладышев, Плопа, Качан, Мищенко, Магаль - Чеботару, Андреев, Рухаиа, Безлихотнов - Вотинов
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 5:2
Котировки: 1.35 - 4.08 - 8.92
Трансферы "Рубина" - ПРИШЕЛ - Соболев
Трансферы "Рубина" - УШЛИ - Девич, Саму Гарсия, Оздоев, Кверквелия, Мавинга, Бергстрем
Трансферы "Сибири" - ПРИШЛИ - Огурцов, Капаев, Кощеев, Михеев - все из дублирующего состава
Трансферы "Сибири" - УШЛИ - Скороходов, Овсепян, Глушков
Трансляция матча:
И лишь на третий счет мы доходим до матча и до стадиона, где все хорошо. "Нефтяник" полностью готов к началу весенней части сезона и приютит на своем искусственном поле не только "Уфу", но и самарские "Крылья Советов". Впрочем, о "Крыльях" говорить еще рано, поэтому все внимание на "уфимцев". Шамиль Газизов, генеральный директор башкирского клуба, отметил, что он благодарен всем сотрудникам, который проделали титанический труд, вывезли тонны снега и подготовили стадион к возобновлению кубка и чемпионата.
Что касается самой команды, то очень интересно посмотреть, какой она предстанет под руководством нового тренера. Сергей Семак имел возможность не только освоиться, но и провести полноценную подготовку. По результатам контрольных матчей можно отметить, что в них было минимум забитых мячей. Пожалуй, можно смело предположить, что аналогичная история будет и в официальных встречах, а Семак будет делать акцент на игру в обороне.
В принципе, об этом говорят и сделанные приобретения. В "Уфу" перешли вратарь Беленов, защитники Йокич, Пуцко, Карп, а также вернулся в команду опорник Пауревич. Из числа нападающих остались Фатаи, Игбун, Кротов и Абдулавов, а Марсиньо и Диего уехали из Башкортостана. Что касается "Анжи", то тут не хватит целой статьи, чтобы описать каждого из тех, кто ушел, и из тех, кто пришел. Вдумайтесь только, у махачкалинского клуба 19 (!) новичков и 15 (!) ушедших. По факту в Дагестане весной будет совсем другая команда по сравнению с осенью.
Более того, если вы пропустили, напомню, что у "Анжи" новый тренер. Павел Врба был отправлен домой, а на его место пришел импозантный Александр Григорян, который, я уверен, еще не раз даст повод поговорить о нем. Почти наверняка его подопечные будут испытывать сложности в первых матчах после зимней паузы, ведь очень сложно сразу нужным образом настроить вновь созданный механизм. Это подтверждают и контрольные встречи, в которых у "Анжи" поражений больше чем побед.
В заключении хочется еще раз вернуться к теме организации четвертьфинального матча и похвалить "Уфу", которая многое делает для своих болельщиков. Так, например, в день игры будет разнообразная развлекательная программа с обещанными небольшими подарками. Более того, вход на матч будет бесплатным, при этом болельщиков будут поить бесплатным чаем и кормить бесплатной кашей. Браво, "Уфа"! Берите пример все остальные.
1 марта, 17:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Шелия - Никитин, Аликин, Сухов, Пуцко - Пауревич, Ванек, Обляков, Стоцкий, Слай - Кротов
"Анжи": Фильцов - Мусалов, Гасанов, Жиров, Каретник - Асильдаров, Георгиевский, Хубулов, Батов, Хадарцев - Будковский
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 4:1
Котировки: 1.88 - 2.99 - 4.27
Трансферы "Уфы" - ПРИШЛИ - Васильев, Карп, Йокич, Пауревич, Пуцко, Беленов
Трансферы "Уфы" - УШЛИ - Лунев, Марсиньо, Сарнавский, Фомин, Васин, Диего
Трансферы "Анжи" - ПРИШЛИ - Долгов, Фибель, Прудников, Брызгалов, Лях, Тетрашвили, Асильдаров, Хубулов, Дудиев, Форбс, Батов, Жиров, Фильцов, Кацаев, Агаларов, Щербак, Белый, Эззатолахи, Кудряшов
Трансферы "Анжи" - УШЛИ - Бериша, Менса, Маевский, Иличевич, Газимагомедов, Гаджибеков, Лазич, Эбесилио, Обертан, Боли, Мутари, Тигиев, Беленов, Мкртчян, Ямбере
Трансляция матча:
Последними в четвертьфинале сыграют "Локомотив" и "Тосно". Генеральный директор представителя ФНЛ Вячеслав Матюшенко не скрывает, что считает "москвичей" фаворитами. Более того, он заявил, что кубок для его клуба не является приоритетной целью, а главной задачей будет успешное выступление в первом дивизионе. Но как минимум для одного игрока "Тосно" матч против "Локо" будет важным. Артем Милевский в своем инстаграме написал следующее: "Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в «Динамо» в мои годы. Браво, Палыч. «Локомотив» – «Тосно» 1 марта. Это будет что-то. Михалик, точим випы".
"Тосно" стал еще одним клубом, который не сыграл в кубке ФНЛ, но провел сборы в Турции. Можно выделить последний товарищеский матч "тосненцев", в котором они разгромили минское "Динамо" со счетом 3:0. Белорусская команда владела преимуществом, но "Тосно" смог реализовать одну из контратак, затем использовать два стандартных положения и удержать свои ворота в неприкосновенности. Чем не сценарий для кубкового матча против "Локомотива"?
"Железнодорожники", в свою очередь, провели какое-то несчитанное количество "товарняков", многие из которых можно было увидеть на "Матч ТВ" и на "Нашем Футболе". Признаться, видел немногие из них, но бросается в глаза, что особо ярких побед или крупных поражений у "Локо" не случилось. Все было как-то скромненько. Но зато куда веселее было на трансферном рынке, где московский клуб подписал контракт не только с Лоськовым, но и с целым рядом не менее качественных игроков.
Среди них, конечно, выделяются Фарфан, Ари и Кверквелия, но и о Маргасове с Коченковым не забудем. При этом уже как-то позабылось о том, что из клуба ушел Самедов, который был лидером атак в последние годы. Впрочем, вспомнить об этом можно будет уже очень быстро - уверен, разговоры об уходе Александра возобновятся с новой силой при первых же трудностях "Локомотива" в атакующей части. Возможно, уже в среду вечером.
1 марта, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука – И. Денисов, Коломейцев, Миранчук, Михалик, Фернандеш – Майкон
"Тосно": Лукичев, Мухаметшин, Кашчелан, Гарбуз, Галиулин, Логашов, Кутьин, Альшин, Буйволов, Богаев, Милевский
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 1.54 - 3.56 - 5.92
Трансферы "Локомотива" - ПРИШЛИ - Маргасов, Ари, Кверквелия, Коченков, Лоськов, Галаджан, Фарфан
Трансферы "Локомотива" - УШЛИ - Самедов, Логашов, Шишкин, Хенти
Трансферы "Тосно" - ПРИШЛИ - Логашов, Никитин, Альшин
Трансферы "Тосно" - УШЛИ - Тетрашвили, Чхапелия, Причиненко
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Урал" - "Краснодар"
Еврокубки возвращаются после паузы раньше внутрироссийских соревнований, но только с возобновлением наших родных турниров можно ощутить всю прелесть отечественного футбола. Ну, разве вы не скучали по неготовым полям, по переносам матчей в другие города, по другим "традиционным" особенностям? Уверен, скучали. И сразу же первая игра четвертьфинала кубка России напоминает нам о позабытых чувствах. Так как "Урал" на более ранних стадиях сыграл обе встречи на выезде, сейчас он должен был играть дома, но реальность оказалась сильнее регламентных норм.
По заявлению на официальном сайте клуба, из-за длительных морозов подготовить поле к 28 февраля было невозможно. В этой связи, конечно, тут же пришла в голову мысль - а почему "шмелям" нельзя использовать свой манеж? Григорий Иванов, президент "Урала", дал моментальный ответ: "Манеж не вмещает 10 тысяч человек, относится ко второй категории. Регламент не позволяет там принимать команды РФПЛ". Странно тогда, как в этом же спортивном сооружении проходили матчи Премьер-Лиги несколько лет назад. В итоге совместным решением клубов и РФС предстоящая встреча была перенесена в Краснодар.
Команду Шалимова мы уже успели дважды увидеть после зимней паузы. В достаточно уверенном стиле она переиграла в Лиге Европы "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала. "Краснодар" предстал в хорошей физической готовности, желании играть и радовать болельщиков красивой игрой. Хорошее впечатление произвели в том числе и новички. Допускаю, что с учетом совсем скорой встречи со "Спартаком" и последующих матчей в Лиге Европы Шалимов выставит сегодня вечером не самый основной состав, но в то же время, смотря на сетку кубка, такое решение не кажется очевидным, ведь "Краснодар" один из фаворитов нынешнего розыгрыша.
"Урал" увидеть было намного сложнее - только по нарезкам из контрольных матчей. В начале сборов "шмели" играли с румынами и поляками, а затем приняли участие в кубке ФНЛ, в котором победили только "Зенит-2", но заняли шестое место. Стоит отметить, что клуб из Екатеринбурга провел хорошую трансферную кампанию. Вместо ушедшего Фонтанелло был приобретен Балажиц, в центр поля в качестве усиления был взят Бикфалви, а помочь команде забитыми голами был призван вернувшийся из Таиланда Манучарян. Помимо этого, был подписан контракт с интересным фланговым нападающим из Болгарии Николаем Димитровым.
Во встречах "Урала" и "Краснодара" дополнительную интригу добавляет фигура Федора Смолова, который расцвел в одном клубе и продолжает стремиться к звездам в другом. Григорий Иванов не упустил возможности отметить, что Федор является топовым футболистом и должен попробовать свои силы в западно-европейских чемпионатах. Но пока Смолов остается в России, и мы продолжим наслаждаться его игрой здесь, в том числе в матче против своей бывшей команды.
28 февраля, 19:30, стадион "Краснодар",!#50#
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев - Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу - Павлюченко
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Рамирес, Налдо, Калешин – Газинский, Вандерсон, Подберезкин, Каборе, Классон – Смолов
Статистика личных встреч: 11 +3 =4 -4 12:19
Котировки: 6.07 - 3.61 - 1.52
Трансферы "Урала" - ПРИШЛИ - Ломакин, Манучарян, Ильин, Бикфалви, Балажиц, Глушков, Димитров, Табидзе, Князев
Трансферы "Урала" - УШЛИ - Жуков, Нуров, Фонтанелло
Трансферы "Краснодара" - ПРИШЛИ - Классон, Рамирес, Шишкин, Комличенко, Жигулев
Трансферы "Краснодара" - УШЛИ - Ахмедов, Куасси, Енджейчик, Ари
Трансляция матча:
"Рубин" - "Сибирь"
В следующем матче стадии 1/4 финала кубка России тоже имели место переносы, но они были иного плана. Сначала "Рубин" уведомил, что игра с "Сибирью" состоится не на "Казань-Арене", а на стадионе "Центральный". Затем казанский клуб сообщил, что начало встречи перенесено с 17:00 на 15:00. Само собой, о причинах подобных решений никто не распространялся. В этой связи вновь в голову лезет вопрос - а для кого у нас в стране футбол? Ладно сыграют не на новой арене, а на старой, но для кого команды выйдут на поле в три часа в будний день? Думаю, все прекрасно понимают, что подавляющее большинство платежеспособного населения Казани в это время будет на работе.
Впрочем, российский футбол очень редко бывает историей о бизнесе и умении зарабатывать. Что же, будем отталкиваться от того, что есть. Прямая трансляция на канале "Наш Футбол" поможет всем работягам, трудягам, студентам и нежелающим мерзнуть понаблюдать за данным матчем. Конечно, "Рубин" в нем очевидный фаворит. Команда Хави Грасии плодотворно провела сборы, наигрывая нужные связки и схемы, и проиграла из всех контрольных игр только "Осиеку". Сам главный тренер при этом отмечал, что его радует, что его подопечные прибавляют в игре в обороне.
После невероятной активности на трансферном рынке прошлым летом зимой "Рубин" обошелся без громких приобретений. В это же время "казанцы" расстались с целым рядом игроков основной обоймы (полный список можно посмотреть чуть ниже по тексту). Не секрет, что у "Рубина" было слишком много футболистов в заявке, а потому кажется логичным, что за время паузы часть из них покинули клуб. Если говорить об оставшихся, то необходимо отметить, что не сможет сыграть против "Сибири" Рочина - у Рубена травма задней поверхности бедра и несколько недель вынужденного отдыха от футбола.
Что касается соперника "Рубина", то представитель ФНЛ проводил сборы в Турции, но не участвовал в одноименном кубке данной лиги. "Сибирь" предпочла готовиться в обычном режиме, играя обычные контрольные матчи. Их результаты были разными, начиная от поражения в игре с карагандинским "Шахтером" и заканчивая победой против датского "Хельсингора". В первом дивизионе дела с трансферами обстоят не очень живо по сравнению с Премьер-Лигой, а потому не стоит удивляться, что "сибиряки" не сделали ни одного приобретения, усилившись лишь игроками дубля.
Интересно, что в этом розыгрыше кубка "Рубин" играет исключительно против представителей ФНЛ. До этого "казанцы" с одинаковым счетом 1:0 выбивали из турнира две дальневосточные команды - "Читу" и "СКА-Хабаровск". Сейчас соперник "Рубина" представляет уже сибирский регион. Сможет ли команда Хави Грасии обыграть и его, продвинувшись тем самым еще больше на запад? Узнаем в среду после обеда.
1 марта, 15:00, стадион "Центральный", Казань
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Кузьмин, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Лестьенн - Жонатас
"Сибирь": Цыган - Гладышев, Плопа, Качан, Мищенко, Магаль - Чеботару, Андреев, Рухаиа, Безлихотнов - Вотинов
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 5:2
Котировки: 1.35 - 4.08 - 8.92
Трансферы "Рубина" - ПРИШЕЛ - Соболев
Трансферы "Рубина" - УШЛИ - Девич, Саму Гарсия, Оздоев, Кверквелия, Мавинга, Бергстрем
Трансферы "Сибири" - ПРИШЛИ - Огурцов, Капаев, Кощеев, Михеев - все из дублирующего состава
Трансферы "Сибири" - УШЛИ - Скороходов, Овсепян, Глушков
Трансляция матча:
"Уфа" – "Анжи"
И лишь на третий счет мы доходим до матча и до стадиона, где все хорошо. "Нефтяник" полностью готов к началу весенней части сезона и приютит на своем искусственном поле не только "Уфу", но и самарские "Крылья Советов". Впрочем, о "Крыльях" говорить еще рано, поэтому все внимание на "уфимцев". Шамиль Газизов, генеральный директор башкирского клуба, отметил, что он благодарен всем сотрудникам, который проделали титанический труд, вывезли тонны снега и подготовили стадион к возобновлению кубка и чемпионата.
Что касается самой команды, то очень интересно посмотреть, какой она предстанет под руководством нового тренера. Сергей Семак имел возможность не только освоиться, но и провести полноценную подготовку. По результатам контрольных матчей можно отметить, что в них было минимум забитых мячей. Пожалуй, можно смело предположить, что аналогичная история будет и в официальных встречах, а Семак будет делать акцент на игру в обороне.
В принципе, об этом говорят и сделанные приобретения. В "Уфу" перешли вратарь Беленов, защитники Йокич, Пуцко, Карп, а также вернулся в команду опорник Пауревич. Из числа нападающих остались Фатаи, Игбун, Кротов и Абдулавов, а Марсиньо и Диего уехали из Башкортостана. Что касается "Анжи", то тут не хватит целой статьи, чтобы описать каждого из тех, кто ушел, и из тех, кто пришел. Вдумайтесь только, у махачкалинского клуба 19 (!) новичков и 15 (!) ушедших. По факту в Дагестане весной будет совсем другая команда по сравнению с осенью.
Более того, если вы пропустили, напомню, что у "Анжи" новый тренер. Павел Врба был отправлен домой, а на его место пришел импозантный Александр Григорян, который, я уверен, еще не раз даст повод поговорить о нем. Почти наверняка его подопечные будут испытывать сложности в первых матчах после зимней паузы, ведь очень сложно сразу нужным образом настроить вновь созданный механизм. Это подтверждают и контрольные встречи, в которых у "Анжи" поражений больше чем побед.
В заключении хочется еще раз вернуться к теме организации четвертьфинального матча и похвалить "Уфу", которая многое делает для своих болельщиков. Так, например, в день игры будет разнообразная развлекательная программа с обещанными небольшими подарками. Более того, вход на матч будет бесплатным, при этом болельщиков будут поить бесплатным чаем и кормить бесплатной кашей. Браво, "Уфа"! Берите пример все остальные.
1 марта, 17:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Шелия - Никитин, Аликин, Сухов, Пуцко - Пауревич, Ванек, Обляков, Стоцкий, Слай - Кротов
"Анжи": Фильцов - Мусалов, Гасанов, Жиров, Каретник - Асильдаров, Георгиевский, Хубулов, Батов, Хадарцев - Будковский
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 4:1
Котировки: 1.88 - 2.99 - 4.27
Трансферы "Уфы" - ПРИШЛИ - Васильев, Карп, Йокич, Пауревич, Пуцко, Беленов
Трансферы "Уфы" - УШЛИ - Лунев, Марсиньо, Сарнавский, Фомин, Васин, Диего
Трансферы "Анжи" - ПРИШЛИ - Долгов, Фибель, Прудников, Брызгалов, Лях, Тетрашвили, Асильдаров, Хубулов, Дудиев, Форбс, Батов, Жиров, Фильцов, Кацаев, Агаларов, Щербак, Белый, Эззатолахи, Кудряшов
Трансферы "Анжи" - УШЛИ - Бериша, Менса, Маевский, Иличевич, Газимагомедов, Гаджибеков, Лазич, Эбесилио, Обертан, Боли, Мутари, Тигиев, Беленов, Мкртчян, Ямбере
Трансляция матча:
"Локомотив" - "Тосно"
Последними в четвертьфинале сыграют "Локомотив" и "Тосно". Генеральный директор представителя ФНЛ Вячеслав Матюшенко не скрывает, что считает "москвичей" фаворитами. Более того, он заявил, что кубок для его клуба не является приоритетной целью, а главной задачей будет успешное выступление в первом дивизионе. Но как минимум для одного игрока "Тосно" матч против "Локо" будет важным. Артем Милевский в своем инстаграме написал следующее: "Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в «Динамо» в мои годы. Браво, Палыч. «Локомотив» – «Тосно» 1 марта. Это будет что-то. Михалик, точим випы".
"Тосно" стал еще одним клубом, который не сыграл в кубке ФНЛ, но провел сборы в Турции. Можно выделить последний товарищеский матч "тосненцев", в котором они разгромили минское "Динамо" со счетом 3:0. Белорусская команда владела преимуществом, но "Тосно" смог реализовать одну из контратак, затем использовать два стандартных положения и удержать свои ворота в неприкосновенности. Чем не сценарий для кубкового матча против "Локомотива"?
"Железнодорожники", в свою очередь, провели какое-то несчитанное количество "товарняков", многие из которых можно было увидеть на "Матч ТВ" и на "Нашем Футболе". Признаться, видел немногие из них, но бросается в глаза, что особо ярких побед или крупных поражений у "Локо" не случилось. Все было как-то скромненько. Но зато куда веселее было на трансферном рынке, где московский клуб подписал контракт не только с Лоськовым, но и с целым рядом не менее качественных игроков.
Среди них, конечно, выделяются Фарфан, Ари и Кверквелия, но и о Маргасове с Коченковым не забудем. При этом уже как-то позабылось о том, что из клуба ушел Самедов, который был лидером атак в последние годы. Впрочем, вспомнить об этом можно будет уже очень быстро - уверен, разговоры об уходе Александра возобновятся с новой силой при первых же трудностях "Локомотива" в атакующей части. Возможно, уже в среду вечером.
1 марта, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука – И. Денисов, Коломейцев, Миранчук, Михалик, Фернандеш – Майкон
"Тосно": Лукичев, Мухаметшин, Кашчелан, Гарбуз, Галиулин, Логашов, Кутьин, Альшин, Буйволов, Богаев, Милевский
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 1.54 - 3.56 - 5.92
Трансферы "Локомотива" - ПРИШЛИ - Маргасов, Ари, Кверквелия, Коченков, Лоськов, Галаджан, Фарфан
Трансферы "Локомотива" - УШЛИ - Самедов, Логашов, Шишкин, Хенти
Трансферы "Тосно" - ПРИШЛИ - Логашов, Никитин, Альшин
Трансферы "Тосно" - УШЛИ - Тетрашвили, Чхапелия, Причиненко
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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