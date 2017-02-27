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Гаиска Гаритано уволен из "Депортиво"

"Депортиво" уволил главного тренера команды Гаиску Гаритано, информирует AS.

Случилось это после поражения команды в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (0:4).

"Депортиво" может возглавить Пепе Мель, известный по работе в "Тенерифе", "Хетафе", "Райо Вальекано" и "Бетис".
Теги: Депортиво
Сегодня, 17:49
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