Зинедин Зидан: с Бэйлом все хорошо

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник команды Гарет Бэйл не получил серьезного повреждения в матче с "Вильярреалом" (3:2), в котором был заменён.



"С Бэйлом все хорошо, он просто оступился. Все в порядке", - цитирует Зидана официальный сайт "Реала".