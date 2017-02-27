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Зинедин Зидан: с Бэйлом все хорошо

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник команды Гарет Бэйл не получил серьезного повреждения в матче с "Вильярреалом" (3:2), в котором был заменён.

"С Бэйлом все хорошо, он просто оступился. Все в порядке", - цитирует Зидана официальный сайт "Реала".
Теги: Зидан Бэйл Реал
Сегодня, 19:10
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