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Защитника "Атлетико" приговорили к месяцу общественных работ

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, который был задержан в связи с обвинениями в избиении своей подруги, приговорен к 31 дню общественных работ, сообщает AS.

Суд также запретил паре контактировать друг с другом на протяжении полугода.

В начале февраля полиция арестовала Эрнандеса, который находился в нетрезвом состоянии.
Теги: Атлетико
Сегодня, 19:46
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