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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Серхио Асенхо порвал крестообразные связки колена
Вратарь "Вильярреала" Серхио Асенхо в матче чемпионата Испании с "Реалом" порвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок, сообщает Marca.
27-летний неудачно приземлился, отбивая удар Карима Бензема, и был доставлен в больницу, где ему диагностировали разрыв крестообразных связок. Игрок пропустит примерно полгода.
27-летний неудачно приземлился, отбивая удар Карима Бензема, и был доставлен в больницу, где ему диагностировали разрыв крестообразных связок. Игрок пропустит примерно полгода.
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