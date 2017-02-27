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Серхио Асенхо порвал крестообразные связки колена

Вратарь "Вильярреала" Серхио Асенхо в матче чемпионата Испании с "Реалом" порвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок, сообщает Marca.

27-летний неудачно приземлился, отбивая удар Карима Бензема, и был доставлен в больницу, где ему диагностировали разрыв крестообразных связок. Игрок пропустит примерно полгода.
Теги: Вильярреал
Сегодня, 21:40
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