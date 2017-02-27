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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
"Арсенал" и "Челси" летом сыграют товарищеский матч в Пекине
"Арсенал" и "Челси" достигли договоренности о проведении товарищеского матча летом во время азиатского турне, сообщает The Independent.
Встреча состоится 22 июля в Пекине.
Встреча состоится 22 июля в Пекине.
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