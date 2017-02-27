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"Арсенал" и "Челси" летом сыграют товарищеский матч в Пекине

"Арсенал" и "Челси" достигли договоренности о проведении товарищеского матча летом во время азиатского турне, сообщает The Independent.

Встреча состоится 22 июля в Пекине.
Теги: Арсенал Челси
Сегодня, 21:43
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