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"Лестер" - "Ливерпуль": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Англии "Лестер" - "Ливерпуль".

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Коутиньо, Фирмино.
Теги: Лестер Ливерпуль
Сегодня, 22:12
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