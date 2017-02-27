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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
"Лестер" - "Ливерпуль": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Англии "Лестер" - "Ливерпуль".
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Коутиньо, Фирмино.
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Коутиньо, Фирмино.
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