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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
"Бастия" отправила в отставку главного тренера Франсуа Чикколини
Руководство "Бастии" приняло решение уволить главного тренера Франсуа Чикколини, информирует L'Equipe.
Сообщается, что причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Франции. Главным кандидатом на данный пост называется тренер французского клуба "Ред Стар" Руи Алмейда.
Сообщается, что причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Франции. Главным кандидатом на данный пост называется тренер французского клуба "Ред Стар" Руи Алмейда.
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