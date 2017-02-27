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"Бастия" отправила в отставку главного тренера Франсуа Чикколини

Руководство "Бастии" приняло решение уволить главного тренера Франсуа Чикколини, информирует L'Equipe.

Сообщается, что причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Франции. Главным кандидатом на данный пост называется тренер французского клуба "Ред Стар" Руи Алмейда.
Теги: Бастия
Сегодня, 23:25
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