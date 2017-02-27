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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Патрис Эвра пропустит месяц из-за рецидива травмы
Защитник "Марселя" Патрис Эвра выбыл примерно на месяц из-за рецидива травмы бедра, сообщает L'Equipe.
Футболист сборной Франции был заменен в конце первого тайма в матче 27-го тура Лиги 1 между "Марселем" и ПСЖ (1:5).
Футболист сборной Франции был заменен в конце первого тайма в матче 27-го тура Лиги 1 между "Марселем" и ПСЖ (1:5).
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