Патрис Эвра пропустит месяц из-за рецидива травмы

Защитник "Марселя" Патрис Эвра выбыл примерно на месяц из-за рецидива травмы бедра, сообщает L'Equipe.



Футболист сборной Франции был заменен в конце первого тайма в матче 27-го тура Лиги 1 между "Марселем" и ПСЖ (1:5).