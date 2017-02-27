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Патрис Эвра пропустит месяц из-за рецидива травмы

Защитник "Марселя" Патрис Эвра выбыл примерно на месяц из-за рецидива травмы бедра, сообщает L'Equipe.

Футболист сборной Франции был заменен в конце первого тайма в матче 27-го тура Лиги 1 между "Марселем" и ПСЖ (1:5).
Теги: Эвра Монако
Сегодня, 23:49
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