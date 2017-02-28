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"Лестер" нанес поражение "Ливерпулю"

"Лестер" после отставки Клаудио Раньери добился победы над "Ливерпулем" в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. 26 тур

"Лестер Сити" - "Ливерпуль" - 3:1

Голы: Варди, 32, 63, Дринкуотер, 42, Коутиньо, 72

"Лестер": Шмейхель - Морган, Фукс, Симпсон, Хут - Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, (Чилвел, 90+2), Махрез, (Грэй, 82), - Окадзаки, (Амарти, 73), Варди.

"Ливерпуль": Миньоле - Милнер, Матип, Клайн - Коутиньо, Лаллана, (Ориги, 70), Фирмино, Вейналдум, Мане, (Морено, 68), - Лейва, (Вудберн, 86), Джан.
Теги: Лестер Ливерпуль
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