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СМИ: "Томь" получила первый транш на погашение долгов

"Газпром нефть" перечислил "Томи" 200 млн рублей на погашение долгов, сообщили ТАСС в администрации Томской области.

"Деньги в объеме 200 млн рублей клубу были перечислены. Они будут направлены на погашение долгов", - сообщили в администрации.
Теги: Томь
Сегодня, 08:50
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