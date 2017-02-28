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Григорий Иванов: надеюсь, за рубежом Смолов докажет, что он топовый игрок

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о нападающем Федоре Смолове в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром".

– Вашей команде предстоит сдерживать Смолова. Адвокат не считает его топовым игроком, Шалимов с голландцем не согласен. Ваше мнение?

– Ну конечно, Федор – топовый футболист! Какие могут быть сомнения? Лучший игрок нашей страны. Впервые за долгие годы россиянин стал лучшим бомбардиром. Разве это не показатель?

Я работал со Смоловым, видел, как он пашет. Мало ли что там говорит Адвокат? Пусть следит за своими футболистами. В этом споре я на стороне Шалимова. Он тренер, который видит Федю в ежедневном режиме. Да и сам Игорь Михайлович был топовым игроком. Он знает толк в классных исполнителях. Адвокат – великий тренер, но здесь он не прав.

– Павлюченко может служить для Смолова примером для подражания?

– Если вы имеете в виду отъезд в Европу, считаю, что Смолову надо попробовать свои силы на Западе. А здесь мы постараемся подготовить новых футболистов. Надеюсь, Смолов докажет, что он топовый игрок за рубежом, – цитирует Иванова "СЭ".
Теги: Смолов Урал
Сегодня, 08:59
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