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Анатолий Пахомов: можно сказать, ФК "Сочи" идет по пути "Краснодара"
Футбольный клуб "Сочи" в вопросах своего дальнейшего развития следует примеру "Краснодара", уделяя внимание созданию детских спортшкол, заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.
"Сочи" в настоящий момент выступает в зоне "Юг" второго дивизиона. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.
"Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти. Сегодня "Сочи" имеет хорошие шансы. Но самое главное - "Сочи" сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с "Жемчужиной", вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей.
Можно сказать, "Сочи" идет по пути "Краснодара", также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона "Фишт" появился хороший хозяин", - передает слова Пахомова "Р-Спорт".
"Сочи" в настоящий момент выступает в зоне "Юг" второго дивизиона. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.
"Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти. Сегодня "Сочи" имеет хорошие шансы. Но самое главное - "Сочи" сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с "Жемчужиной", вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей.
Можно сказать, "Сочи" идет по пути "Краснодара", также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона "Фишт" появился хороший хозяин", - передает слова Пахомова "Р-Спорт".
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