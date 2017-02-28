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Анатолий Пахомов: можно сказать, ФК "Сочи" идет по пути "Краснодара"

Футбольный клуб "Сочи" в вопросах своего дальнейшего развития следует примеру "Краснодара", уделяя внимание созданию детских спортшкол, заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

"Сочи" в настоящий момент выступает в зоне "Юг" второго дивизиона. После 17 сыгранных матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

"Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти. Сегодня "Сочи" имеет хорошие шансы. Но самое главное - "Сочи" сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с "Жемчужиной", вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей.

Можно сказать, "Сочи" идет по пути "Краснодара", также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона "Фишт" появился хороший хозяин", - передает слова Пахомова "Р-Спорт".
Сегодня, 09:41
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
За чей счет банкет, господа?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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