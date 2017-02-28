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Сергей Прядкин: место проведения Суперкубка выберем позже, чтобы не подсчитывать убытки
Российская футбольная премьер-лига не хочет спешить с утверждением стадиона ЦСКА как места проведения матча за Суперкубок страны 2017 года, чтобы учесть мнение болельщиков, заявил президент лиги Сергей Прядкин.
Ранее Прядкин сообщил ТАСС, что лига рассматривает два варианта места проведения матча за Суперкубок, который проводится за несколько дней до старта чемпионат страны в июле, - стадионы московских ЦСКА и "Локомотива". Как пояснил глава лиги, приоритет в этом вопросе у арены армейцев, однако ситуация может измениться, если чемпионат страны выиграет "Спартак".
"Конечно, хорошо было бы для всех болельщиков узнать заранее, чтобы определиться со своими планами, но все-таки надо немного подождать - нам обязательно надо знать мнение болельщиков, потому что, вы прекрасно знаете, что это соперники, которые пощады друг другу не дают, всегда бьются.
Поэтому здесь необходимо учесть мнение фанатов, чей стадион может принять матч. Нам бы хотелось, чтобы это был праздник, а не так, чтобы потом подсчитывались убытки.
Не думаю, что это значит, что место проведение матча станет известно только по окончании чемпионата, уверен, определимся чуть пораньше", - цитирует Прядкина ТАСС.
Ранее Прядкин сообщил ТАСС, что лига рассматривает два варианта места проведения матча за Суперкубок, который проводится за несколько дней до старта чемпионат страны в июле, - стадионы московских ЦСКА и "Локомотива". Как пояснил глава лиги, приоритет в этом вопросе у арены армейцев, однако ситуация может измениться, если чемпионат страны выиграет "Спартак".
"Конечно, хорошо было бы для всех болельщиков узнать заранее, чтобы определиться со своими планами, но все-таки надо немного подождать - нам обязательно надо знать мнение болельщиков, потому что, вы прекрасно знаете, что это соперники, которые пощады друг другу не дают, всегда бьются.
Поэтому здесь необходимо учесть мнение фанатов, чей стадион может принять матч. Нам бы хотелось, чтобы это был праздник, а не так, чтобы потом подсчитывались убытки.
Не думаю, что это значит, что место проведение матча станет известно только по окончании чемпионата, уверен, определимся чуть пораньше", - цитирует Прядкина ТАСС.
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