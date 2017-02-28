Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Агент: если бы в ЦСКА не поменялся тренер, Игнашевич бы ушел в другой клуб

Представитель ProSports Management Кахор Муминов сообщил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассматривал варианты ухода из армейского клуба.

"Думает ли Игнашевич о завершении карьеры? Нет, насколько я знаю, хочет играть. Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял. Такая вот была у него эмоциональная реакция. То есть Сергей полон решимости играть и дальше.

ЦСКА вряд ли предложит ему контракт? Только из-за этого интервью? Нет! (Смеётся.) Руслан Аджинджал – тоже наш клиент – в этом возрасте получил приглашение в "Краснодар". Так что в футболе разные случаи бывают", - цитирует Муминова "СЭ".
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 09:55
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 11:12) #
  • -1
  •  (3)

В барселону.
А вы друзья как ни садитесь...
Регистрация: 8.12.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (4)

Сам - очень громко сказано. На коляске б докатили, беря в расчет почтенные года.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 10:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Классный игрок но увы возраст берет свое если в нашем чемпе еще не так заметно то на евро и еврокубки показывают пора если не завершать карьеру то выбрать клуб менее амбициозный, цска давно пора заняться обновлением а то так и будут скатываться вниз
Регистрация: 5.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.