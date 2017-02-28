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Антон Алиханов: бюджет "Балтики" - 200 млн рублей, из них регион выделяет половину

Бюджет калининградской "Балтики" составляет около 200 миллионов рублей, из них примерно половину выделяет регион, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы уже провели переговоры с потенциальными спонсорами "Балтики", нашли с ними понимание. Надеюсь, что уже в ближайшее время сможем облегчить бремя бюджета относительно финансирования футбольного клуба и уже в этом году сможем привлечь крупных спонсоров.

Мы тратим порядка 200 миллионов на "Балтику" - это общий бюджет с учетом всех спонсорских пакетов, из них область расходует примерно половину", - передает слова Алиханова "Р-Спорт".
Теги: Балтика
Сегодня, 10:24
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