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Станцию метро ЦСКА откроют весной 2017 года

Станцию метро ЦСКА, которая располагается на Третьем пересадочном контуре, планируют открыть весной 2017 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

В ближайшее время будут открыты еще три станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", а также первый участок Третьего пересадочного контура. На этом участке находятся станции "Деловой центр", "Хорошевская", "ЦСКА", "Парк Победы" и "Петровский парк". Строительство станции "Нижняя Масловка" должно завершиться до конца 2017 года.

ТАСС
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:51
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№1 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и хорошо. Почему нет?...


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Регистрация: 15.08.2007
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