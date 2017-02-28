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"Вест Хэм" отклонил предложения китайских клубов по Энди Кэрроллу

"Вест Хэм Юнайтед" в зимнее трансферное окно отказал китайским клубам в трансфере форварда Энди Кэрролла, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Daily Mail.

Интерес к 28-летнему британцу проявляли "Шаньдун Лунэн", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и "Хэбей Чайна Форчун", однако лондонцы отказались расставаться с игроком.

В начале февраля футболист получил травму паха, ожидается, что он вернется в строй к матчу 27-го тура с "Челси", который состоится 3 марта.
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 10:54
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