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Евгений Гинер: надеемся на сокращение дисквалификации Еременко хотя бы на полгода

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в клубе надеются на сокращение дисквалификации полузащитника Романа Еременко.

"Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода", - цитирует Гинера "Р-Спорт".

Напомним, Роман Еременко был отстранен от матчей с 6 октября из-за обнаружения в его крови следов применения кокаина.
Теги: Гинер ЦСКА Еременко
Сегодня, 12:59
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(4)
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
уже пора забыть про него..
после его отсидки он усилит только команды второго дивизиона..


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Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Да какого куя вы там надеятесь на что то ? Нарик он, нюхал порошек пусть отбывает 2 года .... разорвать контракт, пусть платит неустойку, и пошел на куй в свою Финляндию !!


А похоже, дело в том, что гинер обязан сейчас изображать вид бурной заботы о наркомане..
Своём наркомане, ведь ерёменку ,когда он числился легионером цски, поймали на матчах сборной фиников..
Откуда в нём кокс оказался? Девушка надышала? От соседа по раздевалке нанюхался?
И версия о том, что он ПЕРВЫЙ РАЗ кокс попробовал, тоже не выдерживает критики- таких совпадений не бывает..Не бывает таких случайностей, что человек поробовал наркотики впервые и его тут же поймали на матчах его сборной..

Это говорит только о том, что ерёменко на коксе сидит давно, и его либо не ловили до тех пор, либо знали, но молчали...замалчивали.
Ну и конечно мы догадываемся, что кокс в одиночку пользовать не комильфо..
А сейчас Ерёменко пригрозил, видимо, гигиенеру о том, что ,если Гинер не станет ему помогать, Еременко сдаст всех, с кем и в какой команде он нюхал кокаин..
Дзагоева помнишь экстренно в Германию отправляли?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (4)

Да какого куя вы там надеятесь на что то ? Нарик он, нюхал порошек пусть отбывает 2 года .... разорвать контракт, пусть платит неустойку, и пошел на куй в свою Финляндию !!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж. Докатились. Всей страной впрягаются за наркомана. Плять да даже не своего, а иностранного. Во дела
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:12) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Простите наркомана !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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