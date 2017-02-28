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Представители "Анжи" предложили ужесточить наказание за нецензурные кричалки болельщиков

"Анжи" предложил ужесточить наказание за нецензурные кричалки болельщиков во время проведения матчей, заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

В понедельник и вторник в Москве проходит семинар по безопасности и работе с болельщиками во время проведения футбольных матчей. В семинаре участвуют представители РФС, российских клубов, а также УЕФА.

"Представитель "Анжи", когда я заговорил о проблеме нецензурной брани, которая режет ухо не только рафинированным, но и брутальным болельщикам, предложил ужесточить наказание за подобного рода массовые кричалки. Эти штрафы по 20-30 тысяч рублей фактически не воздействует так, как хотелось бы. Надо активнее работать и с судьями в том числе. Я пообещал, что на ближайшем заседании комитета по безопасности эти предложения обсудим и выработаем предложения по комплексному решению этой проблемы.

Я обратился к коллегам, чтобы они любые проблемы и вопросы по работе с болельщиками не стеснялись и присылали нам в любом формате. Комитет для этого и существует, чтобы решать проблемы", - цитирует Маркина "Р-Спорт".
Теги: Анжи
Сегодня, 13:22
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№2 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну,прежде всего надо войти в положение болельщиков АНЖИ. Ещё не так станешь материться.если твой клуб целенаправленно сливают в пердив.
А может и ниже...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Поддерживаю. На футбол с детьми ходит неприятно, словно в пьяный балаган попадаешь.... Во-первых, надо сильно ужесточить штрафы для клубов! Во-вторых, надо не стесняясь закрывать нафиг на следующий матч (или на несколько) фанатские трибуны, откуда несутся эти кричалки массовые, хорошо слышные на весь стадион.. Ну сколько можно издеваться над нормальными людьми своим хулиганством? Детей же не привести. Клубы и Федерация ну абсолютно не работают в этом вопросе. Не хотят что ли?
Регистрация: 24.09.2013
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