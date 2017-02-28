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Представитель УЕФА: болельщики "МЮ" не создадут проблем в Ростове-на-Дону
Болельщики "Манчестер Юнайтед" не создадут проблем во время своего выезда в Ростов-на-Дону, заявил представитель УЕФА по работе с болельщиками Стюарт Дайкс.
"Это просто неудачный стереотип, что английские болельщики агрессивные. А большинство английских болельщиков ассоциируется с фанатами именно "Манчестер Юнайтед". Мы страдаем от того, что в большинстве случаев пресса раздувает и поддерживает эти стереотипы.
Очень важен диалог между представителями "Манчестер Юнайтед" и "Ростова", российской полицией, властями. Они должны рассказать, кто приедет в страну, что эти люди из себя представляют. Уверен, проблемы не возникнут, только не с болельщиками "Манчестера", - цитирует Дайкса ТАСС.
"Это просто неудачный стереотип, что английские болельщики агрессивные. А большинство английских болельщиков ассоциируется с фанатами именно "Манчестер Юнайтед". Мы страдаем от того, что в большинстве случаев пресса раздувает и поддерживает эти стереотипы.
Очень важен диалог между представителями "Манчестер Юнайтед" и "Ростова", российской полицией, властями. Они должны рассказать, кто приедет в страну, что эти люди из себя представляют. Уверен, проблемы не возникнут, только не с болельщиками "Манчестера", - цитирует Дайкса ТАСС.
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