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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Представитель УЕФА: болельщики "МЮ" не создадут проблем в Ростове-на-Дону

Болельщики "Манчестер Юнайтед" не создадут проблем во время своего выезда в Ростов-на-Дону, заявил представитель УЕФА по работе с болельщиками Стюарт Дайкс.

"Это просто неудачный стереотип, что английские болельщики агрессивные. А большинство английских болельщиков ассоциируется с фанатами именно "Манчестер Юнайтед". Мы страдаем от того, что в большинстве случаев пресса раздувает и поддерживает эти стереотипы.

Очень важен диалог между представителями "Манчестер Юнайтед" и "Ростова", российской полицией, властями. Они должны рассказать, кто приедет в страну, что эти люди из себя представляют. Уверен, проблемы не возникнут, только не с болельщиками "Манчестера", - цитирует Дайкса ТАСС.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:27
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(1)
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: Пивовед
Когда это было? - ДО начала массовой западной истерии по поводу ЧМ18 и до опи3дюливания их во Франции.

Для организации картинки для массовой западной истерии нужны подготовленные команды бойцов и сопровождающие их команды из сильнонезависимых СМИ.

Думаю, что и первые знают, что могут присесть надолго (тем паче, после французских примеров), да и наши силовики будут отслеживать и тех, и других. А на неорганизованные стычки по пьяни в кабаках и вышибал, и ментов хватит.

Прогноз: ни хрена значимого не будет.



"Бояться их, конечно, не нужно, но опасаться- обязательно ! " (с)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:29) #
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Цитата: Пивовед
Когда это было? - ДО начала массовой западной истерии по поводу ЧМ18 и до опи3дюливания их во Франции.

Для организации картинки для массовой западной истерии нужны подготовленные команды бойцов и сопровождающие их команды из сильнонезависимых СМИ.

Думаю, что и первые знают, что могут присесть надолго (тем паче, после французских примеров), да и наши силовики будут отслеживать и тех, и других. А на неорганизованные стычки по пьяни в кабаках и вышибал, и ментов хватит.

Прогноз: ни хрена значимого не будет.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: Пивовед
Провокаций опасаться нужно- британцы ,как-никак.

Да приезжали бритые фаны не раз. Тихо сидели, потому как знали, что наваляют им, ежели чо, причем не любители, а копы свинтят.


Когда это было? - ДО начала массовой западной истерии по поводу России, нашего ЧМ18 и до опи3дюливания их во Франции..
Времена и ситуация немножко другие сейчас..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
будут сидеть как мыши..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:10) #
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Цитата: Пивовед
Провокаций опасаться нужно- британцы ,как-никак.

Да приезжали бритые фаны не раз. Тихо сидели, потому как знали, что наваляют им, ежели чо, причем не любители, а копы свинтят.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Какие там фанаты? Русскую визу они хрен оформят так быстро!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
они нет, им возможно


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А вот пусть млять только попробуют..

Но.. Провокаций опасаться нужно- британцы ,как-никак..
Даже , уверен, сейчас именно такие сценарии они и прорабатывают..
Потом такой вой поднимется..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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