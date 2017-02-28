"Амкар" разгромил ивановский "Текстильщик" в контрольном матче

"Амкар" разгромил ивановский "Текстильщик" в товарищеском матче на сборе в Турции. Напомним, ивановцев возглавляет Вадим Евсеев, ранее работавший помощником наставника "Амкара" Гаджи Гаджиева.



Состав "Амкара": Дмитрий Хомич, Секу Конде, Петар Занев (Роланд Гиголаев, 46), Николай Зайцев, Брайн Идову, Фегор Огуде (Станислав Прокофьев, 69), Александр Милькович (Иван Черенчиков, 85), Павел Комолов (Олег Мищенко, 65), Януш Гол (Давид Хурцидзе, 60), Михаил Костюков (Алексей Гасилин, 46), Дарко Бодул (Александр Салугин, 61).



Товарищеский матч



"Амкар" - "Текстильщик" 3:0 (1:0)



Голы: Дарко Бодул, 41 (с - пенальти); Станислав Прокофьев, 71; Алексей Гасилин, 90.