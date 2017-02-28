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Карлес Пуйоль: в свое время у Аршавина был шанс оказаться в "Барселоне"

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль высказал мнение об экс-полузащитнике сборной России Андрее Аршавине, выступавшем за "Зенит" и "Арсенал".

"Андрей был хорошим футболистом, здорово действовал индивидуально, мог обыграть один в один.

Сейчас Аршавин, конечно, вряд ли заиграл бы в "Барсе", но в свое время у него был шанс", – цитирует Пуйоля "СЭ".
Теги: Аршавин Пуйоль Барселона
Сегодня, 13:59
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(1)
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Старый венгерский физрук сгноил Андрюху.
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: термекс (Сегодня, 14:29) #
  • +1
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Цитата: SHIGA
и кого он бы вытеснил.. иньесту, хави? или может самого меси? laughing


ты пля больше фамилии и не знаешь..Если Хорват Ракитич в основе "Барселоны",то Аршавин,который в разы сильнее Ивана,(это имя Ракитича,если что) был бы звездой "Барселоны"..или вот новый игрок "Барселоны" португалец Гомеш,даже не сравнить по мастерству с Андреем того времени.
Регистрация: 21.02.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
и кого он бы вытеснил.. иньесту, хави? или может самого меси? laughing


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: термекс (Сегодня, 14:13) #
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мог конечно мог Аршавин,как и Черенков,Хидиатуллин,Цимбала
рь..Чивадзе,Дараселия,Гуцаев,
Кипи
ани...Олег Блохин..а, Эдуард Стрельцов на равне Альфредо Ди Стефано был бы великим игроком Мадридского "Реала"
Регистрация: 21.02.2016
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