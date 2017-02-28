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Кристиан Нобоа: в "Ростове" есть долги по зарплате за 3,5 месяца

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа сообщил, что в клубе имеются долги по заработной плате перед игроками команды за три с половиной месяца.

"Руководство клуба имеет долги по зарплате перед игроками за 3,5 месяца. Никакой паники в команде по этому поводу нет, но нам немного обидно, так как мы полностью выкладываемся на поле и стараемся хорошо выполнять свою работу", - цитирует Нобоа ТАСС

Также, по информации издания, "Ростов" имеет задолженность и перед тренерским штабом.
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 14:27
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
«Кубань»
Губернатор говорит одно, игроки - другое. И чет я больше Нобоа склонен доверять в части фактических задолженностей по з/п.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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