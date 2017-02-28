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Матч "Локомотив" - "Краснодар" перенесен на день позже

Матч 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром" состоится в понедельник 13 марта, передает официальный сайт железнодорожников.

Встреча пройдет на стадионе "Локомотив" и начнется в 19:30 по московскому времени. Изначально датой матча была 12-е марта, начало - в 14:00.
Теги: Локомотив Краснодар
Сегодня, 14:46
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№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ну и нахера, нам 16 го важную игру играть с Сельтой


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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