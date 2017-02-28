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Жонатас: надеюсь, смогу побороться со Смоловым за звание лучшего бомбардира

Нападающий "Рубина" Жонатас поделился мнением об уровне чемпионата России и его лучшем бомбардире Федоре Смолове.

"В России много сильных команд, кроме "Спартака" и "Зенита" - например, ЦСКА. В целом ваш чемпионат очень равный, любая команда может обыграть другую.

Реально меня удивил только Промес: он очень быстр и классно работает с мячом. Не хотел бы оказаться защитником, которому надо его опекать.

Смолов? Надеюсь, я смогу побороться с ним за звание лучшего бомбардира. "Рубин" стал сильнее, чем летом, поэтому верю, что смогу забить еще много голов и принести команде максимум пользы", - цитирует Жонатаса "Матч ТВ".
Теги: Жонатас Рубин
Сегодня, 14:51
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