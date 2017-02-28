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Евгений Гинер: кризис в ЦСКА? Пришлось перейти на пиджаки от Armani, подешевле

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о финансовом состоянии дел в армейском клубе.

"Есть ли финансовые проблемы у ЦСКА? Вы всегда про проблемы пишете, а мы чемпионат за чемпионатом выигрываем. А у нашей страны есть финансовые проблемы?

Знаете, когда меня спрашивали про кризис, я отвечал, что просто пришлось перейти на пиджаки от Armani, подешевле. А так у нас все в порядке", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 14:58
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Красные пиджаки 90х появились в России именно благодаря Армани..
Решили сбросить неудачную коллекцию в Россию, но никто не ожидал такого триумфа..
Братва в цепуре с локоть и в малиновых пиджаках - это было брутально..
И каков же был когнитивный диссонанс уголовно- брутальной братвы, когда она узнала, что Армани- гомик...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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