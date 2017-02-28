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Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (6)
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Хавьер Маскерано и Арда Туран восстановились после травм
Защитник Хавьер Маскерано и полузащитник Арда Туран восстановились после травм и готовы сыграть в матче 25-го тура чемпионата Испании с хихонским "Спортингом", сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Напомним, Маскерано и Туран из-за повреждений не смогли помочь "Барселоне" в матче 24-го тура примеры против "Атлетико" (2:1).
Напомним, Маскерано и Туран из-за повреждений не смогли помочь "Барселоне" в матче 24-го тура примеры против "Атлетико" (2:1).
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