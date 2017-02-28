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Жуниор Мораес стал игроком клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес на правах аренды до окончания сезона-2016/17 перешел в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает официальный сайт украинского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины бразилец провёл 16 матчей и забил 10 мячей.
Теги: Трансферы Динамо Киев
Сегодня, 19:02
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