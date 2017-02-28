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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Урал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России "Урал" - "Краснодар".

"Урал": Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин.

"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 19:12
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Краснодар»
С открытием сезона!Пусть победит сильнейший..
Регистрация: 21.11.2016
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