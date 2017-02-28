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16:42
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
13:44
Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы (1)
Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы (1)
13:16
Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера (26)
Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера (26)
"Урал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России "Урал" - "Краснодар".
"Урал": Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин.
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
"Урал": Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин.
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
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