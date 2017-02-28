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"Челси" летом предпримет еще одну попытку приобрести Морату

"Челси" летом предпримет еще одну попытку подписать нападающего мадридского "Реала" Альваро Морату, сообщает Goal.com.

Главный тренер "синих" Антонио Конте звонил Морате и летом, и в январе, и давал понять, что является большим поклонником таланта испанца и следит за его положением в нынешней команде.
Теги: Мората Реал Челси Трансферы
Сегодня, 20:30
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