Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Китайская компания выделила "Лиону" 70 миллионов евро на трансферы

"Лион" получил от китайской компании IDG 70 миллионов евро. Напомним, ADG ранее приобрел 20 процентов акций клуба.

Китайский консорциум ещё в декабре прошлого года инвестировал во французский клуб 30 миллионов евро, а теперь перевёл ещё 70 миллионов. Эти средства должны помочь "Лиону" не только сохранить своих лидеров, но и укрепить состав в летнее трансферное окно.
Сегодня, 22:38
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.