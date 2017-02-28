Китайская компания выделила "Лиону" 70 миллионов евро на трансферы

"Лион" получил от китайской компании IDG 70 миллионов евро. Напомним, ADG ранее приобрел 20 процентов акций клуба.



Китайский консорциум ещё в декабре прошлого года инвестировал во французский клуб 30 миллионов евро, а теперь перевёл ещё 70 миллионов. Эти средства должны помочь "Лиону" не только сохранить своих лидеров, но и укрепить состав в летнее трансферное окно.