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Китайская компания выделила "Лиону" 70 миллионов евро на трансферы
"Лион" получил от китайской компании IDG 70 миллионов евро. Напомним, ADG ранее приобрел 20 процентов акций клуба.
Китайский консорциум ещё в декабре прошлого года инвестировал во французский клуб 30 миллионов евро, а теперь перевёл ещё 70 миллионов. Эти средства должны помочь "Лиону" не только сохранить своих лидеров, но и укрепить состав в летнее трансферное окно.
Китайский консорциум ещё в декабре прошлого года инвестировал во французский клуб 30 миллионов евро, а теперь перевёл ещё 70 миллионов. Эти средства должны помочь "Лиону" не только сохранить своих лидеров, но и укрепить состав в летнее трансферное окно.
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