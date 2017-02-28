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Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (7)
"Лейпциг" начал переговоры с "Манчестер Сити" по Клаудио Браво
Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво может перейти в "Лейпциг", информирует Bild. Сообщается, что немецкий клуб уже вступил в переговоры по чилийскому голкиперу.
Браво также интересуется "Милан".
Напомним, Браво перешел в "Сити" летом из "Барселоны", но не смог завоевать доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Браво также интересуется "Милан".
Напомним, Браво перешел в "Сити" летом из "Барселоны", но не смог завоевать доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.
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