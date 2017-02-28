"Лейпциг" начал переговоры с "Манчестер Сити" по Клаудио Браво

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво может перейти в "Лейпциг", информирует Bild. Сообщается, что немецкий клуб уже вступил в переговоры по чилийскому голкиперу.



Браво также интересуется "Милан".



Напомним, Браво перешел в "Сити" летом из "Барселоны", но не смог завоевать доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.