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"Лейпциг" начал переговоры с "Манчестер Сити" по Клаудио Браво

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво может перейти в "Лейпциг", информирует Bild. Сообщается, что немецкий клуб уже вступил в переговоры по чилийскому голкиперу.

Браво также интересуется "Милан".

Напомним, Браво перешел в "Сити" летом из "Барселоны", но не смог завоевать доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Теги: Браво РБ Лейпциг Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 23:22
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