Рональд Куман: летом надеемся подписать Руни

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни летом может перебраться в стан "ирисок".



"Я рад, что Руни решил не переезжать в Китай. Он ещё может несколько лет выступать на высоком уровне в Европе. Не стану скрывать, но мы надеемся подписать Уэйна в летнее трансферное окно. В "Эвертоне" его очень ждут", - цитирует Кумана Sky Sports.