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Рональд Куман: летом надеемся подписать Руни

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни летом может перебраться в стан "ирисок".

"Я рад, что Руни решил не переезжать в Китай. Он ещё может несколько лет выступать на высоком уровне в Европе. Не стану скрывать, но мы надеемся подписать Уэйна в летнее трансферное окно. В "Эвертоне" его очень ждут", - цитирует Кумана Sky Sports.
Теги: Куман Эвертон Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 23:23
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:40) #
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online

Если перейдёт , будет очень интересно ,Руни это добавит эмоций...Эвертон для него думаю не просто название..это как дом родной где начинал -там закончит свою СУПЕР карьеру .надеюсь не скоро, пусть играет как можно дольше.ОН это может.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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