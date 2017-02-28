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Рональд Куман: летом надеемся подписать Руни
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни летом может перебраться в стан "ирисок".
"Я рад, что Руни решил не переезжать в Китай. Он ещё может несколько лет выступать на высоком уровне в Европе. Не стану скрывать, но мы надеемся подписать Уэйна в летнее трансферное окно. В "Эвертоне" его очень ждут", - цитирует Кумана Sky Sports.
"Я рад, что Руни решил не переезжать в Китай. Он ещё может несколько лет выступать на высоком уровне в Европе. Не стану скрывать, но мы надеемся подписать Уэйна в летнее трансферное окно. В "Эвертоне" его очень ждут", - цитирует Кумана Sky Sports.
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