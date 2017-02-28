Харри Кейн: если посмотреть на мою статистику, то я - один из лучших форвардов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что считает себя на данный момент одним из лучших форвардов в мире.



"Если посмотреть на мою статистику, то можно сказать, что я - один из лучших форвардов. Можете так и написать, если хотите. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Хочу забивать ещё больше голов, потому что я набрал отличную форму", - цитирует Кейна The Mirror