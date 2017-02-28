Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Харри Кейн: если посмотреть на мою статистику, то я - один из лучших форвардов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что считает себя на данный момент одним из лучших форвардов в мире.

"Если посмотреть на мою статистику, то можно сказать, что я - один из лучших форвардов. Можете так и написать, если хотите. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Хочу забивать ещё больше голов, потому что я набрал отличную форму", - цитирует Кейна The Mirror
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 23:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.