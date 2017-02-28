"Бетис" может быть продан китайским бизнесменам

Бизнесмены из Китая намерены купить "Бетис" за 160 миллионов евро, сообщает Canal Sur Radio.



Недавно генеральный директор испанского клуба Рамон Аларкон ездил в Китай для переговоров с потенциальными инвесторами. Однако 30% клуба принадлежат компании Farusa, собственником которой является экс-президент клуба Мануэль Руис де Лопера, а он блокирует попытки перевести "Бетис" в статус компании с ограниченной ответственностью.