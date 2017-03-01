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"Эйбар" вырвал ничью в матче с "Реалом Сосьедад"

"Реал Сосьедад" и "Эйбар" завершили встречу 25-го тура чемпионата Испании вничью.

Чемпионат Испании. 25 тур

"Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 2:2

Голы: Хуанми, 14, Эскаланте, 26, Вела, 67, Леон, 90+3

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Ильяраменди, Прието, Сурутуса (Гранеро, 60), Арсальюс, Хуанми, Вела (Каналес, 87), Оярсабаль

"Эйбар": Йоэль, Арбилья, Луна, Лежён, Рамис, Гарсия, Леон, Эскаланте (Энрич, 73), Пенья (Бебе, 84), Ривера, Инуи (Сантос, 55)

Предупреждения: Леон, 4, Сурутуса, 9, Лежён, 13, Хуанми, 15, Лежён, 46, Хуанми, 59, Эскаланте, 65, Йоэль, 66, Ривера, 70, Ильяраменди, 78, Гранеро, 90

Удаления: Лежён, 46, Хуанми, 59
Теги: Эйбар Реал Сосьедад
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