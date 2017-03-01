"Спартак" - "Согндал": видеообзор матча

"Спартак" обыграл середняка норвежской лиги клуб "Согндал" в контрольном матче. Встреча проходила в испанской Марбелье и завершилась со счетом 4:1.



Пресс-служба красно-белых выложили видеообзор встречи.



