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"Спартак" - "Согндал": видеообзор матча

"Спартак" обыграл середняка норвежской лиги клуб "Согндал" в контрольном матче. Встреча проходила в испанской Марбелье и завершилась со счетом 4:1.

Пресс-служба красно-белых выложили видеообзор встречи.

Теги: Спартак
Сегодня, 00:50
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